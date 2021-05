Avec ses Esports Series, Alpine fait ses premiers pas en virtuel

Désormais, la marque de sport du groupe Renault, Alpine, jouit d'une belle exposition en sport automobile, mais le constructeur de Dieppe mise aussi sur l'explosion du sport virtuel. Il a ainsi créé son entité eSport et s'est associé avec Race Clutch, équipe spécialisée en simracing. Outre sa participation au championnat virtuel de la F1, Alpine Esports a récemment lancé sa propre série de courses. Une compétition disputée sur Assetto Corsa Competizione mettant notamment en jeu un baptême de conduite en Alpine GT4.

Avec cette série, la firme tricolore veut faire ses premiers pas dans le monde du simracing. "Pour un constructeur, il est de plus en plus courant d'organiser sa propre épreuve, comme Porsche le fait sur iRacing ou Ferrari sur Assetto Corsa", explique Richard Arnaud, président de Race Clutch. "Il y a une volonté dans notre partenariat avec Alpine de se dire [que] si l'on veut capitaliser en termes d'image sur le sujet de l'eSport, il faut organiser des événements qui impliquent la communauté."

Et pour impliquer la communauté, quoi de mieux que de mettre les participants au volant d'une voiture de la marque ? "C'est une première expérience vers le constructeur en question pour une audience plus ou moins jeune", poursuit ainsi Richard Arnaud. "C'est un vecteur de communication important en matière de notoriété car le volume de joueurs aujourd'hui est significatif. Si l'on prend l'exemple de l'Audi e-tron Challenge [dont Race Clutch a participé à l'organisation en fin d'année dernière, ndlr], il y a eu plus de 500 inscrits. En dehors d'un salon physique, on ne peut pas faire ça, ou il faut y mettre les moyens. Donc ça permet de toucher des volumes d'audience assez importants rapidement."

"Aujourd'hui, pour le même prix [qu'un placement publicitaire], un constructeur [...] peut créer un événement sur lequel son audience aura une expérience avec ses véhicules. Quoi qu'il arrive, les participants seront touchés par la marque. Et il y a aussi la volonté, surtout pour des marques premium, de se dire : 'Y a-t-il quelque chose à faire, avant l'achat d'une voiture ?' Ferrari ou Alpine sont des marques luxueuses, sportives, et souvent, ce n'est pas le premier véhicule que possède un consommateur. Donc c'est une façon d'aller toucher des consommateurs qui n'ont pas encore les moyens d'acheter, mais qui les auront peut-être demain. Pour cette raison, l'eSport et l'organisation d'événements sont intéressants pour des constructeurs."

Près de 1000 participants ont tenté leur chance lors de la première phase des Alpine Esports Series. Les 24 meilleurs se sont qualifiés et participeront à un championnat en catégorie Pro, aux côtés d'invités, qui évolueront en catégorie Am. Les quatre premières courses sont à suivre le 26 mai, les deux dernières le 1er juin, sur la chaîne YouTube d'Alpine et la chaîne Twitch d'Alpine Esports.

