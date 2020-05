Alpine avec ses pilotes du WEC pour les 24H du Mans virtuelles

Organisé par l’ACO, le Championnat du Monde FIA WEC et Motorsport Games, l’événement se veut unique en son genre puisque cinquante équipages formés de quatre pilotes – deux professionnels minimum et deux simracers maximum – s’affronteront sur le Circuit de la Sarthe via la plateforme rFactor 2.

L'équipe Signatech Alpine Elf pourra compter sur Thomas Laurent, André Negrão et Pierre Ragues, ses habituels titulaires en FIA WEC, rejoints pour l’occasion par le simracer Nicolas Longuet au volant du prototype imposé pour les trente équipages engagés dans la catégorie LMP2. Tout au long des 24 heures de course, l’équipage bénéficiera également d'un ingénieur d’exploitation et d'un ingénieur data issus de l’équipe Signatech Alpine, trois fois victorieuse au Mans dans la catégorie LMP2.

"Depuis plus de dix ans, nous explorons différentes passerelles entre le sport automobile et l’eSport et ces 24 Heures du Mans virtuelles s’annoncent comme un événement véritablement exceptionnel", estime Philippe Sinault, directeur de l'équipe Signatech Alpine Elf. "Comme pour tout nouveau projet, nous sommes entrés dans des préparatifs de présaison en passant en revue nos compétences et en analysant en détail l’équipement nécessaire et les problématiques inédites apportées par ce type de compétition. Notre quatuor bénéficiera ainsi d’un dispositif complet avec un team principal, un ingénieur d’exploitation officiel et un ingénieur data en support. Ceux-ci se relaieront pour répondre à tous les défis d’une épreuve qui sera tout aussi physiquement et psychologiquement difficile que la vraie."

"D’un point de vue sportif, nous abordons cette course comme toutes les autres en ayant l’ambition de bien figurer puisqu’elle présage potentiellement une partie de l’avenir en sport automobile tout en offrant une répétition générale des 24 Heures du Mans en septembre prochain... À la différence près que nous serons tous sur un pied d’égalité avec le même matériel et les mêmes ambitions au départ. Que les meilleurs gagnent !"

Les 24 Heures du Mans virtuelles auront lieu le week-end des 13 et 14 juin, date à laquelle aurait dû avoir lieu la véritable course avant qu'elle ne soit reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

"Après le succès de l’Alpine Racing Challenge organisé sur Gran Turismo en début du mois, les 24 Heures du Mans virtuelles nous offrent une nouvelle occasion de nous adresser à un large public tout en positionnant la marque Alpine comme un vrai compétiteur dans l’univers de l’eSport", souligne Régis Fricotté, directeur commercial et compétition d'Alpine. "Avec son format extrêmement réaliste, cet événement s’annonce comme la vitrine idéale pour démontrer le savoir-faire de l’équipe Signatech Alpine Elf et le talent de nos pilotes tout en faisant honneur aux partenaires nous soutenant en Championnat du Monde FIA WEC. Nous remercions également Renault Vitality pour sa collaboration nous permettant de nous appuyer sur les synergies du Groupe Renault autour du sport automobile et de l’eSport, deux univers indissociables de son ADN."

Porsche a également confirmé ce mardi ses équipages pour les quatre 911 RSR qui seront alignées dans la catégorie GTE : André Lotterer, Neel Jani, Mitchell Dejong et Martti Pietilä sur la #91 ; Jaxon Evans, Matt Campbell, Mack Bakkum et Jeremy Bouteloup sur la #92 ; Nick Tandy, Ayhancan Güven, Josh Rogers et Tommy Ostgaard sur la #93 ; Patrick Pilet, Simona de Silvestro, Martin Krönke et David Williams sur la #94.

