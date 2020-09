ASUS et Fanatec soutiennent la finale de l'eNASCAR Heat Pro League

Un total de 70'000 $ sont en jeu lors de la finale de l'eNHPL Championship Finale pour les concurrents ; le champion des pilotes empochera notamment 30'000 $.

Les 28 pilotes de l'eNHPL seront en action sur des PC ASUS avec des volants Fanatec pour trois courses consécutives qui détermineront l'issue des championnats. La finale de l'eNHPL était censée se dérouler en direct avec du public, mais en raison de la pandémie de COVID-19, elle aura finalement lieu en ligne. Tous les pilotes courront sur la version PC du nouveau jeu NASCAR Heat 5, jeu vidéo officiel de la NASCAR. Ce sera la première fois de l'Histoire du championnat que tous les pilotes s'affrontent sur la même plateforme lors de la même course.

Initialement prévue comme un événement live, l'épidémie de COVID-19 a fait que la finale du championnat eNHPL se déroulera finalement en ligne avec tous les pilotes qui courent sur la version PC du tout nouveau NASCAR Heat 5, le jeu vidéo sous licence officielle NASCAR. C'est la première fois dans l'histoire de la série que tous les pilotes s'affronteront sur la même plateforme dans la même course.

ASUS a été désigné comme fournisseur officiel de matériel de jeu de l'eNASCAR et fournira à chacun des pilotes un PC ASUS ROG Strix G15CK, un moniteur ASUS ROG Strix PG248 et un casque ASUS ROG Strix GO 2.4 pour la finale du championnat.

S'exprimant sur le nouveau partenariat avec l'eNHPL, Gary Key, directeur senior du marketing chez ASUS, a commenté : "L'eNASCAR Heat Pro League mène la charge en apportant une expérience sportive sans précédent aux fans de course et aux professionnels du sport automobile dans cette conclusion palpitante du championnat. En tant que partenaire officiel de l'eNASCAR en matière de matériel de jeu, ASUS est heureux d'étendre son héritage de longue date en matière de gaming en soutenant les fans de course passionnés, les talents et les communautés eSportives dévouées avec les outils dont ils ont besoin pour rivaliser au mieux et gagner."

Les pilotes utiliseront également le volant Fanatec ClubSport, dont la licence officielle a été accordée par la NASCAR, qui élève l'expérience de conduite à un niveau supérieur grâce à son diamètre réaliste de 350 mm.

Thomas Jackermeier, PDG de Fanatec, a déclaré : "La Heat Pro League de l'eNASCAR nous a montré que, quoi qu'il arrive dans le monde, la compétition peut toujours se poursuivre et prospérer. Nous sommes fiers de travailler avec Motorsport Games et leur communauté de fans de NASCAR, en mettant en place l'une des séries de courses les plus intenses sur la scène eSport mondiale, dont le point culminant sera la course de la finale du championnat plus tard dans le mois. Fanatec continuera à soutenir la série avec ses produits sous licence NASCAR pendant de nombreuses années."

L'eNASCAR Heat Pro League, fruit d'une collaboration entre Motorsport Games, Race Teams Alliance et la NASCAR, donne aux pilotes d'eSport la possibilité de rouler pour l'une des 14 équipes officielles de l'eNHPL.

"Ce fut un plaisir de voir l'eNASCAR Heat Pro League se développer lors de sa deuxième saison et la course pour le championnat marquera une étape clé pour la série", a déclaré Tim Clark, vice-président et directeur numérique de la NASCAR. "Le fait d'avoir les 28 pilotes de l'eNHPL sur la piste en même temps offrira un environnement unique et compétitif qui ne serait pas possible sans les produits et le partenariat incroyables d'ASUS."

La finale du championnat eNHPL sera diffusée en direct en ligne via motorsport.tv, les comptes Facebook et Twitch de NASCAR Heat, eNASCAR.com, ainsi qu'en différé sur MAVTV aux États-Unis et sur REV TV au Canada.

Avant la finale, huit pilotes ont la possibilité de remporter le championnat individuel eNHPL alors que le titre par équipes est encore ouvert. Il y aura trois courses dans la nuit, chacune avec une grille complète de 28 pilotes. Les deux concurrents les moins bons au classement seront éliminés à la fin de chaque course, ce qui signifie que la finale se déroulera entre les quatre pilotes les plus rapides pour passer les deux premières épreuves. Le championnat par équipes sera déterminé par les points obtenus tout au long de la saison.

La saison 2 a commencé en janvier avec les qualifications de draft où les équipes ont suivi de près les pilotes pour faire leur sélection pour l'année. Une fois le draft terminé, trois segments de trois courses ont été organisés, le meilleur finaliste sur PlayStation 4 et Xbox One obtenant une place pour la finale du championnat. Deux autres places ont ensuite été obtenues grâce à la course pour la Wild Card.

Les pilotes en lutte pour le championnat seront :

• Justin Brooks, JTG Daugherty Throttlers

• Daniel Buttafuoco, Germain Gaming

• Maxwell Castro, Chip Ganassi Gaming

• Slade Gravitt, Wood Brothers Gaming

• Brandyn Gritton, Stewart-Haas eSports

• Josh Harbin, Leavine Family Gaming

• Josh Parker, Gibbs Gaming

• Brian Tedeschi, Team Penske eSports

Voici le classement par équipes d'eNHPL :

1. Germain Gaming - 625

2. JTG Daugherty Throttlers - 563

3. Wood Brothers Gaming - 551

4. Stewart-Haas eSports - 522

5. Chip Ganassi Gaming - 508

6. Team Penske eSports - 481

7. Gibbs Gaming - 474

8. Petty eSports - 457

9. Leavine Family Gaming - 454

10. RCR eSports - 448

11. Roush Fenway Gaming - 441

12. Hendrick Motorsports GC - 437

13. JR Motorsports - 395

14. GoFas Gaming - 384

NASCAR Heat 5 est disponible sur PlayStation®4, la famille des consoles Xbox One, y compris la Xbox One X, et sur PC via Steam. Le jeu offre l'expérience de jeu vidéo NASCAR ultime, avec 34 pistes authentiques à travers le pays en mode solo, en écran partagé pour deux joueurs et en mode multijoueur en ligne pour 40 coureurs maximum.

Pour rester au courant des dernières nouvelles sur NASCAR Heat, suivez le jeu sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.