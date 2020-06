ByKolles et Porsche en pole des 24 Heures du Mans virtuelles

Organisée par le WEC, l'Automobile Club de l'Ouest et Motorsport Games, cette course d'Endurance virtuelle se tient le week-end initialement prévu pour les véritables 24 Heures du Mans avant leur report au mois de septembre en raison de la pandémie de COVID-19.

C'est le Slovène et spécialiste de rFactor 2 Jernej Simoncic qui a réalisé la pole en 3'23"380 au terme des 20 minutes de séance. Il partage la seule voiture engagée par ByKolles avec son homologue simracer Jesper Pedersen, le vice-Champion 2019 de WTCC Esteban Guerrieri et l'ancien pilote de Formule E Tom Dillmann, qui a piloté pour ByKolles lors des deux éditions précédentes des 24H réelles.

Suivent ensuite E-Team WRT avec les pilotes GT Dries Vanthoor et Kelvin van der Linde, puis 2 Seas Motorsport avec en figure de proue le pilote FE Oliver Rowland. En quatrième position, on retrouve la première des quatre voitures engagées par Rebellion Williams Esport, la #03 avec les deux pilotes qui ont été récemment remerciés du programme Renault, Ye Yifei et Arthur Rougier. Le top 5 est complété par l'un des équipages stars de cette première édition, celui de la #20 de la Team Redline, composé de Max Verstappen et Lando Norris ; c'est toutefois Atze Kerkhof, directeur de Redline, qui a signé le meilleur tour de cette séance.

Stoffel Vandoorne était l'un des rares pilotes pro à disputer cette séance. Le vainqueur du Race at Home Challenge en Formule E virtuelle a signé le sixième temps pour Veloce Esports. Plus loin, l'équipage composé par Fernando Alonso et Rubens Barrichello s'élancera de la 13e place, alors que Toyota a souffert avec les 17e, 18e et 22e positions seulement. Le Team Penske, qui est composé de quatre pilotes professionnels dont Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud (et d'aucun simracer), a réalisé le 27e des 30 inscrits en LMP2.

Porsche a dominé la catégorie GTE, avec trois voitures aux quatre premières positions.

L'épreuve sera à suivre en direct et en intégralité sur Motorsport.tv, la couverture débutant à partir de 14h30 ce samedi. Une couverture des événements de la course sera également faite sur les sites de Motorsport Network et sur tous leurs réseaux sociaux.