Calendrier eSport : voici les courses à suivre cette semaine

Team Redline’s Real Racers Never Quit, manche 3

Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne Comment regarder : Site internet et chaîne YouTube de Team Redline

De quoi s'agit-il ? Team Redline est l'une des plus grandes équipes d'eSport au monde et compte pour pilotes Max Verstappen et Lando Norris : il y a de vrais talents ! Ce sera la troisième course de la compétition "Real Racers Never Quit", dans laquelle de vrais pilotes affrontent des pros de l'eSport sur iRacing. Et si Verstappen et Norris ne se sont jamais accrochés sur un vrai circuit, on ne peut pas en dire autant des courses virtuelles : le spectacle est au rendez-vous ! Verstappen a dominé les deux premières manches. Le reste du plateau peut-il riposter ?

Le Mans Esports Series Pro Team, manche 4, avec Motorsport Games

Red Bull, Lazarus, l'équipe de Jean Alesi Comment regarder : Motorsport.tv, Facebook, Twitch et YouTube

De quoi s'agit-il ? La catégorie Pro Team des Le Mans Esports Series est un championnat qualificatif en cinq manches pour les meilleures équipes professionnelles de simracing. Les six premiers teams s'affronteront aux 24 Heures du Mans 2020 pour se partager une cagnotte de 200'000 $. La dernière manche aura lieu à Sebring.

IndyCar iRacing Challenge, manche 1

La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr Comment regarder : Le site internet de l'IndyCar

De quoi s'agit-il ? iRacing remplace virtuellement les courses d'IndyCar annulées. La plupart des favoris y participent, ainsi que le triple Champion de Global Rallycross Scott Speed. La piste de Watkins Glen a été choisie par les fans, et les pilotes utiliseront la livrée de leur écurie en course. Les niveaux d'expérience en simracing sont très variables : certains sont vétérans, à l'image de Felix Rosenqvist, mais d'autres sont novices.

MotoGP Virtual Race, manche 1

Marc et Álex Márquez, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Álex Rins Comment regarder : Le site internet du MotoGP et ses pages sur les réseaux sociaux

De quoi s'agit-il ? Le MotoGP organise une course sprint de six tours sur la version virtuelle du Mugello. Valentino Rossi était pressenti comme participant mais a confirmé son absence. Cependant, les talents ne manquent pas, avec le sextuple Champion MotoGP Marc Márquez sur la grille.

Lire aussi : Le MotoGP organise une course virtuelle avec plusieurs pilotes

Veloce Pro Series, manche 1, avec Motorsport Games

Lando Norris, des simracers professionnels et des streamers Comment regarder : La chaîne YouTube ou Twitch de Veloce Esports, Motorsport.tv, Motorsport.com, Autosport.com et leurs pages Facebook respectives

De quoi s'agit-il ? Les week-ends où Veloce et Motorsport Games n'organisent pas les #NotTheGP a lieu un nouveau championnat pour simracers professionnels et streamers populaires sur iRacing. Lando Norris a confirmé sa participation, ainsi que James Baldwin, vainqueur de l'eRace 2019.

Team Redline’s Real Racers Never Quit, manche 4

Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne Comment regarder : Site internet et chaîne YouTube de Team Redline

De quoi s'agit-il ? C'est la deuxième semaine du championnat eSport de Team Redline pour pilotes professionnels, jusqu'ici dominé par la star de la Formule 1 qu'est Max Verstappen.

Team Redline’s Real Racers Never Quit, manche 5

Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne Comment regarder : Site internet et chaîne YouTube de Team Redline

De quoi s'agit-il ? Ce qui est unique, dans le championnat eSport de Team Redline, c'est que les pilotes ne connaissent ni la voiture ni le circuit avant le jour de la course. Cela assure l'équité pour les pilotes professionnels et le succès des plus rapides.

eNASCAR Heat Pro League, Course 3 de la pré-saison, avec Motorsport Games

Les meilleurs gamers de NASCAR Comment regarder : Motorsport.tv, YouTube, Facebook et Twitch

De quoi s'agit-il ? La deuxième saison de la compétition virtuelle de NASCAR inclut une cagnotte de 210'000 $ et l'opportunité pour les pilotes de représenter de véritables écuries de NASCAR. La pré-saison donne aux pilotes l'opportunité de prouver leur talent devant les équipes, dans l'espoir d'être recrutés pour la saison principale.