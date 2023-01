Plusieurs champions au départ des 24 Heures du Mans Virtuelles 2022-23

Charger le lecteur audio

Miami, 5 janvier 2023 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM) ("Motorsport Games" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui la publication d'une nouvelle liste de prestigieux participants pour la troisième édition des 24 Heures du Mans Virtuelles, dernière manche de la saison 2022-23 des Le Mans Virtual Series. L'événement aura lieu les 14 et 15 janvier 2023 et se déroulera virtuellement, avec les 180 pilotes installés dans des simulateurs répartis dans le monde entier.

L'événement virtuel continue d'attirer massivement les pilotes au sommet de leur art, que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Une fantastique liste de pilotes comprend Max Verstappen, double Champion du monde de F1, Romain Grosjean, ancien pilote de F1 et actuelle star en IndyCar, ou encore Felipe Drugovich et Victor Martins, respectivement champions de FIA F2 et FIA F3 en 2022. Figurent également Andy Priaulx, triple Champion du monde en voitures de tourisme, et son fils Seb, lui-même champion de Porsche Carrera Cup North America, au volant de la voiture invitée de la Le Mans Virtual Cup. Ils seront en compétition avec Felix Rosenqvist (pilote IndyCar), un vainqueur de course connu dans le monde réel et virtuel, Luke Browning, champion GB3 et récompensé du titre Aston Martin Autosport BRDC "Jeune pilote de l'année", ainsi que de nombreux autres noms célèbres.

Outre les stars de la course automobile réelle (enregistrées en tant que PRO sur la liste d'inscription), des stars de l'Esport de renommée internationale et d'anciens vainqueurs des 24 Heures du Mans Virtuelles comme Jeffrey Rietveld, Joshua Rogers et Nikodem Wisniewski sont au départ, pour n'en citer que quelques-uns. James Baldwin, qui a récemment reçu le prestigieux Autosport Award du Pilote Esport de l'année, sera également de la partie. La liste des simracers talentueux et déterminés qui se joindront aux professionnels pour se bagarrer et faire le show pendant deux tours d'horloge est vraiment impressionnante, et ils ont à leur actif plusieurs titres Esport.

Au total, 180 pilotes représentant plus de 40 nations différentes s'affronteront sur le légendaire Circuit de la Sarthe pour le premier événement de l'année du centenaire de l'ACO. Parmi les constructeurs officiellement représentés figurent Alpine, Mercedes-AMG, BMW, Ferrari, Peugeot et Porsche. Des pilotes de renom tels David Brabham, Romain Grosjean et Olivier Panis inscrivent également leurs propres équipes.

D'autres détails seront dévoilés dans les jours à venir en ce qui concerne les livrées des voitures et la manière dont vous pourrez suivre les 24 Heures du Mans Virtuelles à la télévision, en ligne et sur les chaînes des réseaux sociaux du monde entier.

Manche 1 8 Heures de Bahreïn (Bahreïn) 17 septembre 2022 Manche 2 4 Heures de Monza (Italie) 8 octobre 2022 Manche 3 6 Heures de Spa (Belgique) 5 novembre 2022 Manche 4 500 Miles de Sebring (États-Unis) 3 décembre 2022 Manche 5 24 Heures du Mans Virtuelles (France) 14 et 15 janvier 2023

Toutes les informations sur l'événement sont également disponibles sur www.lemansvirtual.com.