Le circuit du Mans et trois LMDh débarquent sur Automobilista 2 !

Avant même le passage à la nouvelle année, Reiza Studios fait un sacré cadeau aux possesseurs du jeu vidéo Automobilista 2 ! Promis depuis plusieurs semaines avant fin 2023, mais retardé par quelques soucis d'optimisation, un nouveau DLC a été mis à disposition ce dimanche 31 décembre, à quelques heures du réveillon.

Que contient ce DLC baptisé Le Mans & Endurance Pack Pt1 et au nom déjà très évocateur ? En premier lieu, il permet d'ajouter à Automobilista 2 le très prisé Circuit des 24 Heures du Mans (13,626 km), dans sa version moderne, mais également le circuit Bugatti de 4,185 km.

Pour accompagner ces deux tracés, Reiza propose également trois voitures idéalement choisies pour limer le bitume sarthois. Et pour cause, il s'agit de trois prototypes LMDh attendus au Mans et en WEC en 2024 : la BMW M Hybrid V8, la Cadillac V-Series.R et la Porsche 963. Enfin, pour pimenter ce beau peloton et s'assurer un vrai trafic digne de l'Endurance, la catégorie GT3 Gen2 fait son apparition pour se rapprocher du futur LMGT3, avec au menu la BMW M4, la Mclaren 720S EVO, la Mercedes AMG GT3 EVO et la Porsche 992 GT3-R.

Tous ces contenus figurant dans ce pack seront très bientôt payants. Toutefois, l'éditeur du jeu a décidé d'un accès libre et totalement gratuit, limité dans le temps, pour ceux qui seraient hésitants et veulent d'abord tester. Une possibilité qui va durer "les premiers jours de l'année 2024".

En plus de ces contenus très attendus, Automobilista 2 se dote d'une mise à jour 1.5.5.0 qui corrige, améliore ou fait évoluer de très nombreux points, tous listés avec précision par Reiza Studios. Des circuits et des voitures sont également modifiés, avec notamment l'apparition sur certaines pistes des panneaux lumineux pour indiquer les drapeaux.

Les mises à jour se poursuivront dans les prochaines semaines, et sont notamment attendues des évolutions de l'environnement sur le circuit du Mans, des versions historiques de ce dernier, ou encore la possibilité de faire des appels de phare dans le trafic.