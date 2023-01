Un commentateur répond à Verstappen après les 24H virtuelles

Charger le lecteur audio

Les 24 Heures du Mans Virtuelles organisées le week-end dernier ont été marquées, outre par la victoire de Team Redline au général et de l'équipe R8G Esports de Romain Grosjean en GTE, par la virulente critique adressée par Max Verstappen à l'organisation de l'épreuve, qui s'appuyait sur le jeu rFactor 2. Cela dans le contexte d'une manche marquée par des drapeaux rouges liés à des problèmes de sécurité des serveurs et plusieurs cas de déconnexions.

Le Néerlandais, qui participait à cette course, lui aussi pour le compte de Team Redline aux côtés de Luke Browning, Jeffrey Rietveld et Diogo Pinto dans la #1, menait l'épreuve à l'entame de son dernier tiers quand une déconnexion est survenue. Cette déconnexion n'ayant concerné que deux équipages, le règlement sportif ne permettait pas à la direction de course de redonner aux voitures concernées les tours non parcourus puisqu'il fallait une déconnexion simultanée de quatre voitures au minimum pour que cela se produise.

Une fois informé du fait qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une attribution de tour pour compenser son problème et désormais au-delà du top 10, Verstappen a tout bonnement décidé de se retirer sur le champ (et l'équipage avec lui). Il est ensuite fendu d'une diatribe sur le channel Twitch du Team Redline : "[Les organisateurs] disent que c'est une malchance incroyable, mais c'est juste de l'incompétence !"

"Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu. C'est déjà la troisième fois que cela m'arrive pendant cette course, donc c'est la dernière fois que je participe. Car ça ne sert juste à rien. Tu te prépares pendant des semaines pour gagner et voilà ce qui arrive... Franchement, c'est une blague. On ne peut pas appeler ça un événement, c'est juste un spectacle de clowns !"

Des propos forts qui n'ont pas été accueillis avec plaisir par certains des acteurs des 24 Heures du Mans Virtuelles, violemment pris en grippe par une partie des suiveurs du Néerlandais sur les réseaux sociaux, à commencer par leur commentateur Ben Constanduros qui a répliqué sur Twitter : "Si c'est un spectacle de clowns, cela fait de moi et de mes amis et collègues des clowns."

"D'habitude, je suis fatigué après une course de 24 heures, mais aujourd'hui, c'était une démonstration laide et épuisante du côté toxique du simracing et des réseaux sociaux. Oui, ça ne s'est pas passé comme Max le voulait aujourd'hui, il a eu la malchance d'être déconnecté, comme quelques autres pilotes. Les autres ont continué, l'un d'entre eux a gagné en GTE. C'est ça la course."

