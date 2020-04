Jeu F1 2020 : une date de sortie et des nouveautés

Certains craignaient que la pandémie due au nouveau coronavirus ne retarde la sortie de ce jeu officiel, prévue une semaine avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le 10 juillet.

Sa principale nouveauté est le mode de gestion d'écurie, où le joueur peut créer une onzième équipe sur la grille. Il peut justement courir pour sa propre structure lors des 22 courses au calendrier, en mode carrière. Il est également possible de faire des saisons de 10 ou 16 Grands Prix via ce même mode carrière. Bien que les courses réelles aient été reportées, Hanoï (Vietnam) et Zandvoort (Pays-Bas) seront disponibles pour la toute première fois.

Pour célébrer les 70 ans de la Formule 1 et la quête de Lewis Hamilton vers un septième titre mondial qui le verrait égaler le total de Michael Schumacher, le jeu inclura également certaines des monoplaces les plus célèbres du Baron Rouge, via un pack bonus pouvant être précommandé. Quatre d'entre elles sont incluses dans l'édition Deluxe Schumacher : celle qu'il pilotait pour ses débuts, la Jordan 191, ainsi que les deux Benetton avec lesquelles il a été sacré et la Ferrari F1-2000.

L'écran partagé va faire son retour, n'ayant pas été vu depuis F1 2014, tandis que la Formule 2 sera toujours présente.

"F1® 2020 promet d'être notre titre le plus grand et le plus innovant à ce jour", déclare Paul Jeal, directeur de la franchise F1. "Nos joueurs les plus fervents seront satisfaits d'un gameplay encore plus approfondi, avec l'introduction de notre toute nouvelle fonctionnalité My Team, et des saisons disposant de trois durées possibles, permettant à chacun de choisir ses circuits favoris."

"Lors d'une année où Lewis Hamilton vise son septième Championnat du monde, nous célébrons le plus grand pilote de F1® de tous les temps avec notre Michael Schumacher Deluxe Edition, dont nous savons qu'elle s'avérera populaire au sein de notre communauté."

Le jeu sortira sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, ainsi que sur Google Stadia pour la première fois.