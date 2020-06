ESPN parmi les diffuseurs TV mondiaux des 24H du Mans virtuelles

Une émission télé spéciale couvrant cette épreuve unique en son genre sera produite en direct depuis Paris, et présentera une équipe de commentateurs experts constituée de Tom Kristensen, nonuple vainqueur au Mans, et d’Allan McNish, Champion du Monde d’Endurance FIA 2013. Cette course virtuelle sera également commentée par les spécialistes de l’endurance Martin Haven et Ben Constanduros, rejoints par la pit reporter Hayley Edmonds.

Amérique du Nord et du Sud

Avec la présence attendue pour ces 24 Heures du Mans Virtuelles du quart du plateau actuel des pilotes de Formule 1, d’écuries de renom basées aux Etats-Unis comme Penske Motorsport, ainsi que les anciens champions IMSA et IndyCar Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud, la grande chaîne sport ESPN retransmettra en direct 12 heures de course sur ESPN2. Les résidents américains auront également la possibilité de se connecter sur l’app ESPN et sur ESPN.com pour suivre en direct l’intégralité de la course. Par ailleurs, Discovery Velocity présentera également une diffusion intégrale au Canada, tout comme REV – chaîne de sport automobile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – qui suivra également l’action en piste en direct. La présence de stars du sport automobile venues d’Amérique du Sud, domiciliées pour la plupart aux Etats-Unis, comme Rubens Barrichello, Tony Kanaan et Pietro Fittipaldi sera source d’intérêt supplémentaire dans le monde entier.

ESPN diffusera la course à l’internationale via ses plateformes digitales en langue Hispanique en Amérique Latine, Brésil, aux Caraïbes, Australie et les Îles pacifiques.

Europe

Avec une liste des engagés affichant des noms comme Fernando Alonso, Jenson Button, Sébastien Buemi, Olivier Panis, Jan Magnussen ou encore Stoffel Vandoorne, de grandes stars du sport automobile européen sont au départ. Dans toute l’Europe, Eurosport présentera les premières 2h30 de course en télévision linéaire, deux heures et demie supplémentaires dans la soirée, et enfin les 150 dernières minutes. Eurosport Player retransmettra l’intégralité de la course pour tous les clients européens. Eurosport est une chaîne gratuite en Allemagne et dans les pays germanophones, pour une audience potentielle de 72 millions de foyers. En outre, la plate-forme OTT de Motorsport.TV diffusera la course intégrale en direct, ainsi qu’en télévision linéaire en Russie.

En France, les passionnés ont le choix entre Eurosport à la télévision et la plate-forme OTT de France TV, qui présentera environ six heures de course en direct.

Avec la participation dans les équipages Ferrari de Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Felipe Massa et Giancarlo Fisichella, les fans italiens peuvent se brancher sur la chaîne de télévision Sky Italia, diffuseur de la Formule 1 de l’autre côté des Alpes, pour regarder l’intégralité de la course à domicile. L’intérêt est également très fort au Danemark, où l’on pourra suivre la course intégrale en direct sur la chaîne sport TV 2, tandis que la RTBF présentera un sujet spécial en Belgique le jour précédant la course. RTBF Auvio diffusera également l’intégralité de la course en Belgique.

La plate-forme OTT ViaPlay retransmettra également l’intégralité des 24 Heures du Mans Virtuelles en Suède, en Norvège et en Finlande. Enfin, la chaîne gratuite RTL7 proposera environ 9 heures de direct aux Pays-Bas. Une bonne nouvelle pour les passionnés hollandais désireux de soutenir leur compatriote Max Verstappen. La course pourra aussi être suivie sur la plateforme OTT RTL GP durant ces 24 Heures.

Asie

Dans la région Asie-Pacifique, Eurosport proposera les deux premières heures en télévision linéaire, deux heures trente en soirée ainsi que les deux dernières heures de course. Les passionnés australiens pourront se brancher sur Eurosport, avec une diffusion prévue sur six heures de direct.

En Nouvelle-Zélande, les fans du pilote Toyota Gazoo Racing Brendon Hartley seront au rendez-vous de Sky, qui retransmettra les 24 Heures en direct et en intégralité, tandis qu’au Japon, J Sports diffusera les premières et dernières 3h30 de course. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre les évolutions des deux coéquipiers de Hartley, Kamui Kobayashi et Kenta Yamashita, ainsi que toutes les autres stars du monde entier réunies sur la grille de départ.

Reste du monde

En Inde, les téléspectateurs pourront regarder la course sur Sony Entertainment Television, et le continent africain bénéficiera d’un contrat de diffusion grâce à SuperSport, pour une diffusion intégrale de ces 24 Heures du Mans Virtuelles.

L’intégralité de la course sera également à suivre en ligne sur l’application officielle FIA WEC / 24 Heures du Mans. Vous pouvez retrouver la liste complète de diffusion ICI, consultez vos programmes nationaux pour les horaires détaillés.