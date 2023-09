EA Sports WRC : le jeu officiel du rallye mondial change d'ère !

Après plusieurs teasers, le nouveau jeu vidéo officiel du WRC est désormais confirmé : EA Sports WRC sortira le 3 novembre 2023. Il proposera plus de 600 km de spéciales incarnant la saison en cours du WRC, ainsi que les voitures aujourd’hui engagées en Rally1 par Toyota, M-Sport Ford et Hyundai. Des autos qui côtoieront de nombreux véhicules historiques à travers différents modes de jeu.

C’est la première fois en 36 ans d’histoire que Codemasters, désormais propriété d’Electronic Arts, obtient les droits du championnat, après avoir développé la série à succès des jeux Colin McRae Rally et DiRT Rally.

Baptisée Dynamic Handling System, l’expérience de pilotage si appréciée aurait été reprise par le studio tout en y apportant quelques modifications. Notons qu’EA qualifie précisément son nouveau jeu de simulation de course. Une formulation qui permet d’espérer un pilotage toujours au centre des préoccupations malgré l’abondance de nouvelles fonctionnalités qui l’accompagnent.

Pour les nouveaux venus, le jeu disposera d’un système de notes simplifié et d’options rendant le pilotage plus accessible. Ce même si, pour ceux en quête d’une expérience plus poussée, l’actuel champion d’Europe des rallyes ERC3 et concepteur de jeu Jon Armstrong a eu son mot à dire, avec un système de réglages qui reprend les options offertes à un pilote professionnel.

Au niveau graphique, EA Sports WRC sera le premier de l’équipe de développeurs à utiliser le moteur Unreal Engine conçu par Epic Games. Il s’agit d’un tournant significatif pour le studio, qui tourne ainsi le dos à la base Ego utilisée et développée depuis 2007, et encore utilisée aujourd’hui pour ses jeux de Formule 1.

"C’est le jeu de rallye que l’on a toujours voulu faire, combinant les connaissances et l’expertise de notre studio avec la puissance de la licence officielle WRC, qui représente le summum du rallye", explique Ross Gowing, directeur artistique chez Codemasters. "Le nouveau moteur de jeu nous a permis de pousser le rallye à la limite du possible, et les fonctionnalités supplémentaires telles que Builder et Moments offrent au joueur encore plus de manières d’interagir avec le sport qu’ils aiment."

Le mode Builder, ou "Constructeur", permettra au joueur de créer sa propre voiture en respectant la réglementation actuelle, puis de concourir dans le championnat comme s’il s’agissait d’une quatrième marque engagée. Parallèlement, le mode Moments proposera un défi quotidien et utilisera le contenu historique, mais revisitera aussi des scénarios réels de la saison WRC.

Au total, 68 voitures historiques seront incluses. La liste n’est pas encore confirmée mais on retrouvera des modèles comme la Subaru Impreza 1998 de Colin McRae. En ce qui concerne le contenu contemporain, dix voitures des catégories WRC, WRC2 et Junior WRC 2023 seront disponibles dès la sortie du jeu, avec leurs livrées originales.

La fonctionnalité club fera son retour, ainsi qu’une possibilité d’accueillir jusqu’à 32 joueurs en ligne pour des parties cross-platform.

EA Sports WRC sortira au mois de novembre sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X ou S, mais pas sur PlayStation 4 ni Xbox One. Les joueurs qui précommanderont l’édition numérique bénéficieront d’un accès anticipé de trois jours, à partir du 31 octobre.