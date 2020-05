L'eNASCAR Heat Pro League va à Loudon pour la Manche 4

La saison régulière de l'eNASCAR Heat Pro League est partagée en trois segments de quatre courses, et le 'Magic Mile' de Loudon sert de théâtre à la fin du premier segment. Il se dispute après la manche courue sur le 'Monster Mile' de Dover, où Justin Brooks (Xbox One) des JTG Daugherty Throttlers a signé sa seconde victoire de la saison après avoir retenu Daniel Buttafuoco.

Cette semaine, sur le New Hampshire Motor Speedway, ce sont de nouveau les voitures de la NASCAR Cup Series qui seront utilisées, et Brooks sera encore en pole position. Son temps de 27"968 lui a permis de battre Luis Zaiter pour 23 centièmes pour la première place de la grille. Buttafuoco sera quant à lui troisième devant Nick Walker et Matthew Heale.

Lire aussi : NASCAR Heat 5 sera lancé en juillet avec deux éditions

Le plateau Xbox :

1. Justin Brooks – mrTrackbar33 – JTG Daugherty Throttlers

2. Luis Zaiter – CGM x Rose – Chip Ganassi Gaming

3. Daniel Buttafuoco – LuckyDog385 – Germain Gaming

4. Nick Walker – wowTHATSgarbage – Roush Fenway Gaming

5. Matthew Heale – RowdyMatt51 – Gibbs Gaming

6. Jose Ruiz – JOSE 720 – Leavine Family Gaming

7. Sam Morris – Mordog5 – Hendrick Motorsports GC

8. Mitch Diamond – Diamond 20x – RCR eSports

9. Brian Tedeschi – ShellVPower22 – Team Penske eSports

10. Matthew Selby – SHRe Slick 4 – Stewart-Haas eSports

11. Tyler Dohar – JRM Dohar 88 – JR Motorsports

12. Riley Ogle – Lil snaac – GoFas Gaming

13. Diego Alvarado – DiegoxAlv – Petty eSports

14. Slade Gravitt – SladeG84 – Wood Brothers Gaming

Du côté PS4, Kyle Arnold a eu sa rédemption après une cruelle défaite à Watkins Glen et a remporté la course de Dover pour Germain Gaming. Cette semaine, c'est Brandyn Gritton qui sera en pole position devant Joey Stone, qui s'est approché à 72 centièmes de seconde du chrono du poleman. Nick Jobes sera troisième devant Cody Giles et Josh Harbin.

Le plateau PS4 :

1. Brandyn Gritton – SHRe_HotRod_14 – Stewart-Haas eSports

2. Joey Stone – Sloppy_Joe_YT – RCR eSports

3. Nick Jobes – NJobes25 – Hendrick Motorsports GC

4. Cody Giles – xX_Fluffy_Xx2 – Wood Brothers Gaming

5. Josh Harbin – ThAbEaR_95 – Leavine Family Gaming

6. Kyle Arnold – RED4424 – Germain Gaming

7. Brandon Hanna – cheezuh – Roush Fenway Gaming

8. Joe Gornick – JRM Gornick 7 – JR Motorsports

9. Josh Parker – TheBolt_Parker18 – Gibbs Gaming

10. Maxwell Castro – MaxBoost27 – Chip Ganassi Gaming

11. Corey Rothgeb – Wurth_2 – Team Penske eSports

12. Mike Braas – MikeRPM44 – Petty eSports

13. Jason Mitchell – GoFasJason32 – GoFas Gaming

14. TJ McGowan – Bags475 – JTG Daugherty Throttlers

La course débutera à 2h cette nuit et sera diffusée sur Motorsport.com et Motorsport.tv. Elle pourra aussi être suivie via NASCARHeat.com/Live, Facebook.com/NASCARHeat et Twitch.tv/704nascarheat.