Motorsport Games dévoile l'expansion Saison 2022 de NASCAR 21: Ignition, disponible aujourd'hui

Charger le lecteur audio

Miami, le 6 octobre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), l'un des leaders dans le développement et l'édition de jeux vidéo de course, mais également le fournisseur officiel d'écosystèmes eSports pour de nombreuses disciplines de sports mécaniques à travers le monde, vient d'annoncer aujourd'hui le lancement officiel de l'expansion correspondant à la mise à jour de la saison 2022 pour NASCAR 21: Ignition, qui reprend la trame de la saison 2022 de la NASCAR Cup Series. Les mises à jour, qui seront disponibles gratuitement, seront visibles sur Race Now, Online Multiplayer, et Paint Booth, et sont téléchargeables sur Sony PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series S et X, ainsi que sur PC dans la boutique Steam.

Pour les détenteurs actuels d'Ignition, les versions Standard et Champions seront toutes les deux téléchargeables gratuitement. Les autres pourront quant à eux bénéficier d'un tarif réduit (20 €) pour pouvoir l'installer. Par ailleurs, NASCAR 21: Ignition - Victory Edition est disponible, et inclura le Season Pass 1 (c’est-à-dire le contenu DLC de la saison 2021), la mise à jour de la saison 2022, ainsi que le Season Pass 2 (le contenu DLC pour la saison 2022). Un premier aperçu des nouveautés présentes est possible dans la bande-annonce ici.

"Nous sommes heureux d'ajouter aujourd'hui cette expansion pour la saison 2022 à Ignition, de sorte que nos fans puissent profiter d'un contenu qui soit le plus fidèle possible à cette saison historique", a déclaré Jay Pennell, le manager de la marque NASCAR chez Motorsport Games. "Les mises à jour arrivent à point nommé également, alors que les play-offs de la NASCAR Cup battent son plein. Au même titre que les voitures de nouvelle génération ont apporté des éléments uniques à la grille dans la réalité, elles vont à présent avoir également une implication dans le monde de la course digitale pour les joueurs. Il était aussi impératif pour nous d'être capables de reproduire ces nouveaux contenus sur chacun de nos titres, chose que nous avons réussie, et nous sommes impatients de voir les joueurs d'Ignition, NASCAR Heat 5, NASCAR Heat Mobile, s'amuser avec le contenu 2022."

La mise à jour pour la saison 2022 d'Ignition propose ainsi un nombre important de nouvelles caractéristiques. Les joueurs pourront notamment profiter d'une interface utilisateur refondue, rendant plus fluide la navigation entre les différents menus et les différents réglages. Un HUD (Head-Up Display, ou affichage tête haute) amélioré a en outre été développé pour afficher des indications sur l'usure des pneus et le niveau de carburant, ce afin de permettre une meilleure gestion en temps réel de l'état de la voiture en course. Par ailleurs, de nouvelles introductions de la du présentateur de Motor Racing Network, Alex Hayden, seront également compris dans ce nouvel opus. Les joueurs pourront également rouler sur les pistes faisant à la fois partie de la saison régulière et de la phase de play-offs de la saison 2022 de la NASCAR Cup. Les line-ups, les équipes ainsi que les livrées seront quant à eux respectés, permettant ainsi aux joueurs de bénéficier du plus haut niveau de fidélité. La mise à jour d'Ignition comprendra également trois voitures de nouvelle génération, à avoir une Chevrolet, une Ford ainsi qu'une Toyota, qui seront toutes utilisables sur l'intégralité des circuits de la NASCAR.

Outre le fait d'être disponible aux possesseurs d'Ignition, l'expansion pour la mise à jour de la saison 2022 va également sortir pour NASCAR Heat 5 et NASCAR Heat Mobile. Les joueurs pourront ainsi acheter l'expansion sur NASCAR Heat 5 dès le 21 octobre 2022. L'expansion pour la saison 2022 constituera par ailleurs en une mise à jour gratuite sur NASCAR Heat Mobile, ce dès le 27 octobre 2022. Avec toutes ces mises à jour, la saison 2022 de la NASCAR sera ainsi retranscrite sur toutes les plateformes NASCAR de Motorsport Games. Les joueurs pourront utiliser les voitures, les pilotes et les équipes de la saison 2022 de la NASCAR Cup sur Race Now, dans le mode carrière ainsi que dans le multijoueur en ligne dans NASCAR Heat 5 en tant que contenu téléchargeable et en tant que contenu de mise à jour gratuit pour NASCAR Heat Mobile.

Pour plus d'informations au sujet du 2022 Season Update de NASCAR 21: Ignition, vous pouvez visiter www.nascarignition.com. Pour rester en lien avec toute l'actualité de Motorsport Games, visitez www.motorsportgames.com et n'hésitez pas à vous rendre sur les comptes Twitter, Instagram, and Facebook.