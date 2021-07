F1 2021 se montre davantage avant sa sortie

À quelques jours maintenant de sa sortie, F1 2021 a dévoilé en cette fin de semaine son trailer de lancement. Une bande-annonce qui permet de visualiser quelques belles images ainsi que les nouveautés qui attendent les joueurs dans ce nouvel opus du jeu vidéo officiel de la Formule 1. Cinématiques et mises en scène sont au rendez-vous, mais les plus impatients devront attendre la semaine prochaine pour se frotter à cette édition 2021.

Il y a quelques jours, Motorsport.com a pu vous faire découvrir les prémices du nouveau mode de jeu introduit cette année, Braking Point, un mode histoire scénarisé et se voulant immersif. Vous pouvez retrouver cette découverte à travers le test de la première heure de jeu.

F1 2021 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC le 16 juillet, et trois jours avant sur précommande de l'édition Deluxe.