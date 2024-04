F1 24 : ce qui va changer dans le mode carrière

Pour F1 24, Codemasters prévoit un nouveau mode carrière. Dans celui-ci, il sera possible d'entrer par trois voies différentes : d'abord celle, habituelle et jusqu'ici unique, d'un tout nouveau pilote (vous-même), mais aussi, pour la première fois, la possibilité de prendre le contrôle d'un pilote actuel de F1/F2 ou bien de "poursuivre" la carrière d'une icone de la discipline (avec cette année l'ajout de Juan Pablo Montoya et James Hunt).

Qu'importe la voie qui sera choisie, le jeu mettra désormais en avant vos "accomplissements", à savoir des étapes importantes dans une carrière, ainsi que les statistiques majeures. Bien entendu, démarrer en tant que pilote actuel ou passé de la discipline amènera à ce que ces accomplissements soient différents de ceux d'un pilote débutant. Quoi qu'il en soit, les statistiques évolueront quant à elles en fonction des résultat que vous obtenez, s'ajoutant notamment à celles des pilotes disposant déjà d'un palmarès en F1.

La possibilité de démarrer en F2, que ce soit avec un nouveau pilote ou un pilote du championnat, se doublera de l'intérêt de pouvoir renforcer sa réputation et de bénéficier de plus d'influence au moment de négocier avec des écuries de F1.

Les fameuses notes des pilotes seront évidemment de la partie dans F1 24. Chaque pilote, fictif ou non, débutera la partie avec des valeurs données dans les différents compartiments de la notation et celles-ci seront destinées à évoluer au fil des courses et des saisons.

Nouveau système de contrat

Le système d'évolution des stats du pilote va influer sur la "reconnaissance" que vous pourrez tirer dans divers aspects du mode carrière, paramètre qui jouera bien entendu un rôle pour la suite de votre carrière. Outre les performances en piste, des objectifs contractuels seront également fixés. Sur le plan contractuel, justement, le jeu inclura la possibilité de rencontres secrètes avec d'autres écuries mais la loyauté pourra aussi être récompensée en demeurant dans la même filière ou bien en restant fidèle à une écurie.

Cette reconnaissance permettra ensuite, dans la dynamique de l'équipe dans laquelle vous vous trouvez, d'influer sur la manière dont la recherche et le développement pourra vous profiter en l'orientant. Dans la mécanique de jeu, cela permettra de débloquer une accélération des évolutions, une baisse du taux d'échec, l'accès à des évolutions secrètes ou encore le fait de pouvoir développer de front plusieurs améliorations.

Concernant la recherche et le développement, le jeu mettra en place des "scénarios" au-delà de la première saison de carrière. Le joueur pourra, s'il le souhaite, pimenter sa partie pour améliorer sa longévité en ajoutant, par exemple, des difficultés financières, des problèmes du côté du département R&D ou bien, au contraire, un budget quasi illimité.

Les joueurs seront également amenés à travailler avec une équipe de "spécialistes" allant d'un ingénieur spécialisé dans la soufflerie à un analyste stratégique en passant par un conseiller en unité de puissance. Le but sera ici d'atteindre certains objectifs fixés par ces spécialistes pour améliorer les relations et ainsi, en retour, bénéficier d'avantages en R&D. De bonnes relations avec ces membres de l'équipe auront aussi une influence sur vos négociations contractuelles au sein de la structure.

Et justement, le nouveau système de contrat verra les négociations débuter très tôt dans la saison, notamment avec l'équipe actuelle, afin de fixer les grands objectifs de la campagne. Si ces objectifs ne sont pas atteints ou sont au contraire dépassés, il sera possible de rouvrir des négociations afin d'améliorer encore l'accord dans votre sens. Le risque étant de voir certaines options se refermer si les objectifs ne sont pas atteints ou jugés trop faibles.

C'est dans ce cadre que les "rencontres secrètes" joueront un rôle. Celles-ci ne seront d'ailleurs pas forcément avec une équipe adverse, mais si elles sont découvertes, cela aura un impact sur votre réputation et donc sur les négociations contractuelles. Cela est évidemment d'autant plus vrai si votre équipe actuelle se rend compte que vous avez rencontré les dirigeants d'une autre écurie.

Le mode carrière verra également l'ajout d'objectifs en course. L'ingénieur de piste vous fixera des buts à atteindre, un peu à l'image de ce qui existe dans la réalité quand un ingénieur demande à son pilote de tenir tel ou tel rythme ou bien de toute mettre en œuvre pour dépasser rapidement un concurrent, ou encore de suivre de moins près une voiture devant lui pour éviter une surchauffe moteur.

Les rivalités seront également revues, avec trois types de rivalités : la rivalité entre équipiers, la rivalité avec l'un des pilotes les plus proches au championnat et la rivalité avec un pilote dont le niveau est similaire. Dans les trois cas, la rivalité pourra avoir l'un des trois niveaux d'intensités, à savoir : "régulière" (quand elle couvrira un petit nombre de courses avec un impact minime), "chaude" (quand elle couvrira une partie importante de la saison et débouchera sur une récompense plus importante) et enfin "capable de définir une carrière" (pour une rivalité importante pouvant couvrir une ou plusieurs saisons).

Aux côtés de ce mode carrière classique, l'on verra l'apparition d'une "Carrière challenge", qui vise à mettre en place un modèle de carrière balisée qui sera similaire pour tous les joueurs, qui pourront donc se confronter en temps réel aux mêmes défis, semaine après semaine, dans le cadre "d'épisodes" qui seront limités en temps. Il y aura quatre niveaux de difficulté différents, afin de permettre aux joueurs d'être en compétition avec d'autres joueurs de même niveau. Le but de ce mode sera aussi d'inclure la communauté des joueurs dans les choix qui seront faits pour l'orientation de chaque "saison", notamment via des interactions sur les réseaux sociaux.

Enfin, la carrière online à deux joueurs est reconduite, avec la possibilité de joueur dans une même équipe ou dans deux équipes différentes, le tout en reprenant l'ensemble des nouveaux éléments de la carrière individuelle. Le mode MyTeam sera également toujours présent, avec la possibilité de devenir la 11e équipe de la grille, sans grands changements par rapport au précédent opus.