Fanatec est sauvé et va "développer et élargir" sa gamme

Un mois et demi après le dépôt de bilan de sa société mère, Fanatec a trouvé un repreneur. Marque emblématique de l'univers du Sim Racing, le label allemand va ainsi ouvrir une nouvelle page grâce à la finalisation de son rachat par l'entreprise américaine informatique Corsair. Cette dernière s'était déjà positionnée il y a de longs mois mais le processus a pris plus de temps que prévu, jusqu'à jeter quelque temps de gros doutes sur la survie de Fanatec.

Fanatec produit des bases, volants, pédaliers et nombreux accessoires destinés à la pratique du Sim Racing, et a noué des partenariats d'envergure avec de grands constructeurs automobile et des championnats ces dernières années, pour une visibilité accrue sur les circuits.

Un accord a été signé en début de semaine entre Corsair et Endor AG, à qui appartenait Fanatec, concernant l'acquisition de la gamme de produits et incluant également le personnel existant qui a continué de la gérer et de l'exploiter sans interruption malgré les récents remous. Le siège social restera à Landshut, en Allemagne, tandis que la transaction devrait prochainement être définitivement scellée.

Corsair précise que ce rachat sera suivi d'investissements significatifs dans la marque Fanatec et dans ses produits afin notamment d'augmenter son ancrage international. La priorité des prochains jours et semaines sera toutefois donnée à la continuité des livraisons concernant toutes les commandes en cours ou à venir, et du service client.

Fanatec est partenaire du GT World Challenge. Photo de: SRO

"Nous admirons la marque Fanatec depuis longtemps et nous sommes ravis de proposer ces produits incroyables à un public encore plus large", se réjouit Andy Paul, PDG de Corsair. "Nous nous engageons pleinement à développer et élargir la gamme de produits Fanatec, à améliorer le service client et répondre aux besoins de la communauté du Sim Racing. Les passionnés peuvent s'attendre à une expérience encore plus intense et réaliste."

"Nous avons l'intention d'utiliser notre immense chaîne d'approvisionnement et logistique pour réduire les coûts d'exploitation, améliorer l'expérience des utilisateurs et permettre à l'entreprise de redevenir rentable. Nous allons maintenir l'activité principale à Landshut tout en améliorant sa situation qui en fait un centre de développement de produits haut de gamme pour le Sim Racing."

"Avec un solide héritage de deux décennies, Fanatec est reconnu comme un pionnier et un pilier pour les passionnés de course à travers le monde, et nous sommes impatients de nous appuyer sur cet héritage en tirant parti de la longue expérience de Corsair en matière d'innovation de produits et de leadership en ce qui concerne l'expérience client."