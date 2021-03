Ferrari recherche son futur talent en eSport

Vous avez toujours rêvé de défendre les couleurs de Ferrari ? Alors cet article s'adresse à vous. L'illustre constructeur italien annonce en effet le retour des Ferrari Esports Series, dont le vainqueur intégrera la Driver Academy Esports Team de la firme de Maranello.

Ouvert à tous les Européens à partir de 18 ans, l'événement débute dès ce soir, 20 heures. Pour y participer, rien de plus simple : il s'agit d'abord de s'inscrire sur le site officiel du Ferrari Esports Series. Ensuite, tout se passe sur la simulation Assetto Corsa (première du nom) au cours de diverses épreuves.

Il faudra ainsi passer par la case "hotlap", avec quatre contre-la-montre qualifiant chacun 24 gamers. Ensuite, des courses de qualification tenues entre le 5 avril et fin juillet décideront des 48 qualifiés pour le championnat officiel. Ces derniers s'affronteront entre fin août et novembre, pour l'une des 24 places qualificatives pour la Grande Finale. Cet ultime événement se jouera mi-décembre en trois courses. Il sacrera un successeur à Giovanni da Salvo, vainqueur l'an passé.

Ce n'est pas tout, puisque Ferrari annonce que différentes épreuves avec des récompenses se tiendront tout au long de la saison, sans donner plus de précisions pour le moment. En revanche, tous les participants pourront utiliser (dans le jeu évidemment) les Ferrari 488 Challenge Evo et Ferrari 488 GT3 Evo. Deux des voitures retenues pour la compétition, aux côtés des 599XX Evo et FXX K.

Un concours dédié aux créateurs de livrées est également prévu. Les participants devront imaginer et créer différentes livrées pour les voitures utilisées dans le championnat. Les meilleures seront partagées sur les réseaux sociaux de la marque au cheval cabré. Le design le plus populaire auprès de la communauté sera quant à lui utilisé pendant le championnat.

Cette démarche s'inscrit dans celle de Ferrari de s'implanter encore et toujours plus en eSport, avec comme objectif d'attirer de nouveaux fans. En 2020, près de 20'000 gamers se sont inscrits. "Tout s'est très bien déroulé l'an passé, mais maintenant nous avons attrapé le virus", a ainsi déclaré Jane Reeve, directrice de la communication de Ferrari. "Nous voulons être plus ambitieux cette année."

"Donc l'offre liée à l'eSport s'est élargie et nous allons éliminer les différentes catégories pour n'en garder qu'une seule, et avoir un championnat plus accessible. Nous agissons ainsi afin de rendre la compétition inclusive, en offrant plus de créneaux pour ceux qui veulent essayer de réaliser leur rêve de rejoindre Ferrari. Nous espérons que davantage de personnes participeront."

Toute l'action du championnat est à suivre sur la chaîne Twitch de Ferrari Esports le dernier mardi du mois à partir d'août, jusqu'à la fin de la saison. Retrouvez plus de précisions sur l'épreuve sur le site ferrariesportsseries.gg.

Avec Sylvain Gauthier