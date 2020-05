Gasly, Vergne et Vandoorne s'engagent aux 24H du Mans virtuelles

Pierre Gasly, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne rejoignent la liste déjà prestigieuse des pilotes engagés pour les 24 Heures du Mans virtuelles. Tous les trois piloteront pour l'équipe Veloce Esports à l'occasion de l'épreuve organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games, les 13 et 14 juin prochain.

L'équipe Veloce Esports engagera trois Oreca 07 dans la catégorie LMP2, chaque équipage étant composé de deux pilotes professionnels et de deux simracers, conformément au règlement.

Pierre Gasly fera équipe avec Jean-Éric Vergne, Jarno Opmeer et Isaac Gillisen. Le deuxième équipage sera composé par Norman Nato, Stoffel Vandoorne, Eamonn Murphy et Tomek Poradzisz. Le troisième protoype LMP2 sera confié à Sacha Fenestraz, Ryan Tveter, James Baldwin et Tom Lartilleux.

Le week-end dernier, la présence des anciens pilotes de F1 Giancarlo Fisichella et Felipe Massa a été confirmée avec un équipage qui roulera pour la fondation de la princesse Charlène de Monaco. Hier, Max Verstappen et Lando Norris ont annoncé leur présence avec le Team Redline.

La course d'Endurance virtuelle se déroulera sur la plateforme de jeu rFactor 2 avec une météo dynamique et un cycle jour-nuit. Elle sera diffusée au niveau international et notamment sur Motorsport.tv.

