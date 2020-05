Germain Gaming remporte les deux courses à Mid-Ohio

Xbox One

Daniel Buttafuoco s'est emparé de la tête dès le départ de la course de 20 tours, devant Luis Zaiter. Buttafuoco s'est échappé, alors que Nick Walker en a profité pour prendre la deuxième place à Zaiter, ce dernier chutant dans le peloton. À mi-course, Buttafuoco est rentré au stand avec 16 secondes d'avance pour son premier arrêt, comme le reste du peloton.

Tout le monde est repassé par la pitlane cinq tours plus tard, mais plus aucun doute n'était permis concernant le résultat final. Daniel Buttafuoco est en effet reparti avec plus de 22 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Walker.

Le pilote Germain Gaming a remporté l'épreuve avec 26 secondes d'avance sur Walker. Zaiter est parvenu à remonter pour terminer sur la troisième marche du podium. C'est la deuxième victoire de Buttafuoco cette saison, après celle obtenue sur un autre circuit routier, celui de Watkins Glen. Il prend par la même occasion la tête du championnat au début de ce deuxième segment.

PS4

Kyle Arnold, l'équipier de Buttafuoco, a lui aussi pris la tête au départ de la course PS4, devant Maxwell Castro. La course a été émaillée de nombreux contacts, les pilotes se battant à fond pour chaque position. Aux avant-postes, Arnold a toutefois tenté de remporter une nouvelle victoire pour Germain Gaming afin de parfaire la domination de l'équipe.

Lors des arrêts au stand, Arnold a conservé une petite avance sur Castro. Tout le monde est repassé au stand à cinq tours de la fin pour la dernière fois, et Castro s'est maintenu à deux secondes du leadership. Le vainqueur du premier segment du championnat a alors commencé à se rapprocher d'Arnold.

Ces deux pilotes avaient été impliqués dans une arrivée très spectaculaire à Watkins Glen, mais les choses ne se sont pas passées de manière aussi agressive cette fois ! Castro a tout tenté, se plaçant à l'extérieur d'Arnold dans le dernier tour. Après un léger contact, le pilote Germain Gaming a pu ressortir du dernier virage en tête pour s'imposer.

Comme pour Buttafuoco, il s'agit là de la deuxième victoire de la saison pour Arnold, et il prend la tête du championnat en ce début de deuxième segment. Harbin, Gritton et Ston complètent le top 5.