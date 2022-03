GP Metaverse : Le projet NFT qui a séduit Romain Grosjean et BMW

Charger le lecteur audio

Nous vous avions récemment parlé de Meta Drivers, une collection de NFT autour du monde des sports mécaniques, permettant à ses acquéreurs de participer à un jeu dans le Metavers pour remporter des lots bien réels, telles que des places VIP pour des Grands Prix de Formule 1 ou des kits de simulation eSport dernier cri.

Les projets du genre fleurissent au fil de la finalisation de leur développement, souvent lancé il y a un an à quelques mois. Le dernier en date à se déclarer et se revendiquer orienté vers le monde de la course automobile est GP Metaverse : un projet Metavers innovant, orienté autour de son côté ludique, qui offrira une collection de voitures de courses virtuelles limitées en nombre (10'000). La vente, qui débute ce 13 mars sur OpenSea et le site officiel GP Metaverse, est parrainée par l'ex-pilote F1 et pilote IndyCar Romain Grosjean, qui suit de près toute la vie du monde de la simulation de course virtuelle et désormais de la technologie blockchain. "GP Metaverse est un projet NFT passionnant où le sport automobile, la gamification et les objets à collectionner se rejoignent et c'est cool que j'aie aussi mon propre NFT de voiture unique", s'est-il réjoui, annonçant récemment sur les réseaux sociaux sa participation au projet de courses virtuelles.

Le marché mondial du NFT a littéralement explosé ces derniers temps, le concept bénéficiant d'une popularité et d'une acceptation de plus en plus grande, au fil de l'apparition de projets qualitatifs. Les développeurs de GP Metaverse cherchent à porter l'expérience à un nouveau niveau en tentant de transposer dans l'espace virtuel la sensation d'adrénaline que procurent les courses automobiles, tout en créant une communauté qui profite mutuellement à tous les membres.

Une collection de 10'000 NFT utilisables dans le Metaverse

La collection propose 10'000 NFT. Chaque détenteur de GP Metaverse Car (GPMC) aura accès à une communauté et à des prix exclusifs, ainsi que la possibilité de gagner une invitation à Monaco pour une fête sur un yacht et un week-end de sport automobile. La collection est divisée en deux catégories : 1'000 voitures à livrée spéciale et 9'000 voitures uniques, chaque lot ayant des avantages et des caractéristiques distincts.

Les avantages de détenir des GP Metaverse Cars et de faire partie de la communauté comprennent des cadeaux mensuels, l'accès aux événements du Metavers, des événements en personne et des offres spéciales auprès des partenaires du projet. GP Metaverse propose également une série de podcasts de discussions sur le sport automobile et évoquera les dernières technologies de l'industrie. 20% de ces contenus seront réservés à aux détenteurs de NFTs.

Ce projet est basé sur la blockchain écologique Polygon, garantissant une meilleure efficacité énergétique et des frais d'essence nuls pour chaque achat de voiture. Conformément à l'objectif de construire une communauté blockchain pour tous, GP Metavese prévoit également de soutenir les jeunes pilotes talentueux et passionnés par le biais du parrainage des Racing Academies.

Grosjean et BMW à bord pour faire la course

L'un des principaux points de distinction du GP Metaverse est le projet de gamification qui inclut 9 équipes se disputant le premier prix. Le GP Metaverse prend de l'ampleur avec le partenariat de Romain Grosjean et de BMW côté auto, ou encore de l'ex-footballer Patrick Kluivert. Romain Grosjean aura sa propre voiture de marque avec le token #0008, son numéro de pilote. Il offrira différents avantages ou cadeaux aux détenteurs de NFT, notamment des articles dédicacés, des sessions d'appels vidéo, des sessions de simulation avec la communauté GP Metaverse et son équipe de course de simulation eSports, et sera un ambassadeur de GP Metaverse. Il est également prévu d'intégrer davantage de sponsors et d'influenceurs dans le Metaverse, avec 99 voitures réservées aux marques et entreprises intéressées.

Pour plus d'informations sur le GP Metaverse, visitez le site.