Gran Turismo 7, le simulateur de conduite ultime ?

C'est le huitième opus d'une saga de légende qui est sorti. Figurant sans aucun doute possible parmi les jeux vidéo les plus attendus de l'année 2022, Gran Turismo 7 a enfin brisé la glace. Les fans de la licence et les passionnés du genre l'attendent depuis 2017, date de sortie de Gran Turismo Sport, qui va ainsi passer la main.

Le jeu Gran Turismo 7, développé par Polyphony Digital et édité par Sony Interactive Entertainment, est comme toujours exclusif aux consoles PlayStation et disponible à la fois sur PS4 et PS5. Toute la puissance de cette dernière est exploitée, avec des fonctionnalités technologiques nouvelle génération. Ce huitième volet a été annoncé dès l'été 2020, en marge de la présentation puis de la sortie de la PS5. Initialement prévu pour fin 2021, il est sorti officiellement ce vendredi 4 mars.

Sur PS5, console de dernière génération, les joueurs bénéficient de temps de chargement plus rapides, d'une latence quasiment inexistante, et du retour haptique et des gâchettes adaptatives pour recréer la sensation de freinage à la manette.

Le jeu compte s'appuyer sur ce qui a fait sa renommée, en renouant notamment avec certains classiques, tout en conservant les grandes nouveautés qui avaient été implémentées sur Gran Turismo Sport il y a cinq ans. Il enregistre notamment le retour des événements spéciaux, des championnats, de l'école de pilotage ou encore du magasin de tuning et du concessionnaire pour acheter des voitures d'occasion. GT Sport, Brand Central et Discover sont toujours là.

"Gran Turismo Sport a relevé le défi de l'eSport à grande échelle, mais il a fallu trois ans pour que les gens comprennent le jeu et le soutiennent", a expliqué Kazunori Yamauchi pour défendre l'idée d'un retour aux sources. "Avec Gran Turismo 7, nous reprenons des éléments qui ont fait leurs preuves dans Gran Turismo Sport, comme les championnats, tout en revenant à une expérience plus traditionnelle et complète, dans la lignée des épisodes 1 et 4. Ceux qui ont connu l’ancien Gran Turismo pourraient bien ressentir de la nostalgie."

À son lancement, Gran Turismo 7 propose pas moins de 420 voitures. La variété est donc bien présente avec des autos de toutes les époques pour couvrir l'histoire de l'automobile. D'autant que du contenu téléchargeable va vraisemblablement être proposé par la suite.

On sait par exemple que les joueurs peuvent prendre les commandes de la Ferrari 330 P4 Spyder, de la Jaguar XJ-13, de la Porsche 917, de la Sauber-Mercedes C9 ou encore, dans un tout autre registre, de la Porsche Vision Gran Turismo.

Côté circuit, il y en a plus de 90 jouables à la sortie et ils proposent des paysages très différents ainsi qu'une météo réaliste, répartis à travers une quarantaine de pays du globe. Parmi ces tracés figure le légendaire circuit des 24 Heures du Mans ou celui du Nürburgring, mais également des pistes fictives.

Gran Turismo 7 met également l'accent sur la personnalisation avec la possibilité de régler et d'améliorer chaque voiture. Il est possible de modifier la carrosserie en installant différents modèles d'aileron ou d'appendices, de bas de caisse et de pare-chocs arrière. Les options d'amélioration des performances sont également au rendez-vous, comme la modification du filtre à air, de l'échappement, des freins, de la suspension, la réduction du poids et le montage de différents pneus.

L'heure est venue de découvrir ce qu'a à nous offrir ce dernier opus tant attendu, qui promet de regorger de nouveautés et de sensations inédites. En témoigne notre galerie ci-dessus pour en avoir un premier aperçu !