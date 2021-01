Le GT World Challenge Europe va fusionner courses réelles et eSport

Le simracing et les compétitions sur circuit continuent leur rapprochement. SRO Motorsports Group, organisateur de plusieurs championnats de GT majeurs, va intégrer des courses eSport à l'une de ses compétitions sur piste, le GT World Challenge Europe Endurance Cup, catégorie créé autour des 24 Heures de Spa. Ces courses virtuelles rapporteront des points au championnat.

Sur chacune des cinq manches prévues en 2021, les équipes Pro et Silver devront nommer l'un de leurs pilotes pour qu'il participe à une course sur simulateur disputée sur Assetto Corsa Competizione, le jeu vidéo officiel de la compétition. Pour ce faire, SRO a renforcé son partenariat avec Fanatec, spécialiste du matériel pour le simracing et acteur majeur du rapprochement avec la compétition sur circuit, le fabricant ayant récemment annoncé la commercialisation d'un volant compatible tant avec son matériel qu'avec la future BMW M4 GT3.

Les détails règlementaires de cette évolution n'ont pas encore été dévoilés mais le communiqué annonçant l'accord évoque un "concept avant-gardiste qui verra le simracing influencer directement le résultat d'un véritable championnat mondial", avec la volonté d'établir une "référence que les autres catégories suivront".

"Nous sommes fiers d'être aux avant-postes d'une nouvelle étape révolutionnaire, car il s'agit du premier championnat à fusionner courses virtuelles et réelles", se félicite Stéphane Ratel, fondateur et directeur général de SRO Motorsports Group. "Il est évident que le GT est très populaire au sein de la communauté eSport, ce qui témoigne de son potentiel à l'international. Dans son rôle de leader de son secteur d'activité, Fanatec peut jouer un rôle crucial dans le projet."

Jusqu'à présent, les liens entre les compétitions virtuelles et celles sur circuit se faisaient surtout par la promotion de joueurs vers le statut de pilotes, un concept initié par la GT Academy, qui a vu les simracers les plus performants sur Gran Turismo devenir pilotes d'usine chez Nissan. La Formule E a de son côté récemment annoncé la création d'un championnat virtuel dont le vainqueur sera récompensé par un test dans la véritable monoplace.

Thomas Jackermeier, directeur général de Fanatec, voit dans ce partenariat avec SRO un "véritable jalon tant pour les sports mécaniques que pour l'eSport" et il espère qu'il fera des émules : "Par le passé, nous n'avons jamais vu un athlète concourir à la fois pour des points dans les mondes virtuel et réel. Cela donne plus d'importance aux simracers pour les équipes et à l'avenir, vous verrez rarement un pilote ne pas s'entraîner dans un simulateur chez lui."

"J'espère que d'autres catégories vont suivre notre exemple, parce que c'est un bon moyen de toucher un public jeune et de proposer des courses en ligne à tout moment de l'année, à un coût minimal. Un apport excellent et divertissement à l'action en piste que nous aimons tous."

Fanatec sera également sponsor-titre du GT World Challenge Powered by AWS, qui réunit la GT World Challenge Europe Endurance Cup et la GT World Challenge Europe Sprint Cup, et l'entreprise parrainera aussi le GT2 European Series, nouveau nom du GT Sports Club.

