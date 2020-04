Günther remporte la première manche de la FE virtuelle

Comme dans la vraie vie, les qualifications se sont déroulées en plusieurs groupes, et à ce jeu c'est Stoffel Vandoorne qui a décroché la pole position pour Mercedes, devant la BMW de Günther. Le Belge a maîtrisé le départ tout en allant légèrement large dans la première épingle, mais il est parvenu à rester en tête de l'épreuve.

C'était en tout cas le cas jusqu'au troisième tour, lorsque Vandoorne a subitement perdu plusieurs positions pour pointer au sixième rang. Günther n'a pas gâché ce cadeau et a dominé le reste de la course, s'imposant avec deux secondes d'avance sur Nick Cassidy et Pascal Wehrlein, qui complètent le podium de cette première manche.

Robin Frijns s'est classé quatrième devant Vandoorne. Comme lors de l'épreuve test de Monaco la semaine dernière, la course s'est déroulée selon un format nommé "Race Royale". Lorsque chaque tour de piste se termine, le pilote en dernière position est éliminé. Si Lucas di Grassi et Jean-Éric Vergne ont été éliminés sur souci de connexion, des pilotes comme Nyck de Vries, James Calado ou le leader du championnat réel António Félix da Costa ont été contraints à l'abandon plus tôt qu'ils ne l'auraient espéré !

Malgré l'augmentation du ratio de dégâts sur les monoplaces (il était de 25% à Monaco et les pilotes ont réclamé plus) et les nombreux contacts en piste, personne n'a dû abandonner sur accident. Le Formula E Race At Home Challenge se poursuit samedi prochain, toujours sur Motorsport.tv.

