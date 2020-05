Günther gagne encore lors du Race At Home Challenge

Stoffel Vandoorne est parti une nouvelle fois de la pole position dans cette compétition organisée en collaboration avec Motorsport Games et au profit du fonds de solidarité coronavirus de l'UNICEF. Le Belge a signé la pole avec 87 millièmes d'avance sur Günther sur le circuit d'Electric Docks, une piste fictive tracée sur des docks proches de New York.

Comme la semaine dernière à Hong Kong, Vandoorne n'a pas profité très longtemps de sa pole position, puisque le Belge s'est crashé dès la première chicane, tombant au cinquième rang avec une Mercedes endommagée. Günther a alors pris les commandes de la course de 15 tours devant Pascal Wehrlein.

L'ancien pilote de Formule 1 s'était rapproché à moins de trois dixièmes du leader, mais il s'est malheureusement aussi fait prendre au piège de la première chicane, au neuvième tour. Günther n'a ensuite eu qu'à gérer son avance, s'imposant avec plus de sept secondes d'avance sur Robin Frijns et Nico Müller.

Günther domine donc le championnat, avec 50 points en deux courses. Il possède 20 unités d'avance sur Frijns, et 28 sur Stoffel Vandoorne, troisième. Le Race At Home Challenge se poursuit samedi prochain, et c'est comme toujours à suivre sur Motorsport.com !

Classement du Race at Home Challenge

P. Pilote Pts 1 Maximilian Günther 50 2 Robin Frijns 30 3 Stoffel Vandoorne 22 4 Pascal Wehrlein 17 5 Nico Müller 15 6 Oliver Turvey 14 7 Neel Jani 12 8 Oliver Rowland 8 9 Nyck de Vries 6 10 James Calado 4 11 Felipe Massa 4 12 Jean-Éric Vergne 2 13 Jérôme d'Ambrosio 2 14 Alexander Sims 1

