Harbin et Gravitt s'imposent au New Hampshire

PS4

Le pilote Stewart-Haas eSports Brandyn Gritton a mené le peloton au drapeau vert pour la première des courses de 55 tours de la soirée. Il a conservé le leadership jusqu'à ce qu'il se fasse bumper par Joe Gornick, qui a pris la tête après dix tours de course. La majorité du peloton a décidé de s'arrêter au stand aux alentours de la mi-course, toujours sous drapeau vert, Gritton reprenant la tête devant Gornick.

Une neutralisation à 18 tours de l'arrivée a toutefois tout changé. Joey Stone et Nick Jobes se sont mis à l'avant du peloton avec une stratégie décalée, mais ils n'ont pu rester en tête, se faisant avaler dès le restart. Gritton a alors repris la tête, juste devant Josh Harbin.

À sept tours de l'arrivée, ce dernier est parvenu à prendre les commandes. La bataille s'est alors focalisée sur la deuxième place, entre Cody Giles, Gritton et Maxwell Castro. Malgré quelques touchettes, les voitures sont allées au bout, Gritton terminant deuxième devant Castro, qui mène le classement général à la fin de ce premier segment.

Harbin a quant à lui géré jusqu'au drapeau à damier, s'imposant pour Leavine Family Gaming. Il termine à huit points de Castro au classement général. Josh Parker et Stone ont terminé la course dans le top 5.

Classement pilotes PS4 :

1. Maxwell Castro : 101 points

2. Josh Harbin : 93 pts

3. Kyle Arnold : 92 pts

4. Nick Jobes : 87 pts

5. Jason Mitchell : 87 pts

6. Brandyn Gritton : 78 pts

7. Mike Braas : 75 pts

8. Joey Stone : 72 pts

9. Cody Giles : 72 pts

10. Corey Rothgeb : 67 pts

11. Josh Parker : 61 pts

12. Joe Gornick : 52 pts

13. Brandon Hanna : 47 pts

14. TJ McGowan : 36 pts

Xbox One

Justin Brooks (JTG Daugherty Throttlers) a mené au départ de la deuxième course, mais plusieurs drapeaux jaunes sont venus ternir la course dès son début. Deux neutralisations sont intervenues dans les dix premiers tours, alors que le leadership a réussi à être échangé entre Brooks, Luis Zaiter et même Diego Alvarado. C'est finalement Daniel Buttafuoco qui a émergé en tête.

Buttafuoco a continué de mener alors que d'autres drapeaux jaunes intervenaient, et il était devant Brooks avant l'arrêt des deux pilotes à neuf tours de l'arrivée. Slade Gravitt a alors pris la tête, parvenant à contenir Zaiter pour s'imposer avec moins d'une demi-seconde d'avance. Une victoire impressionnante pour le pilote Wood Brothers Gaming, qui s'était élancé de la dernière ligne.

Tyler Dohar, Jose Ruiz et Nick Walker ont pour leur part complété le top 5. Brooks termine au huitième rang, un résultat suffisant pour lui permettre de mener le championnat à l'issue du premier segments, huit points devant Buttafuoco, qui a terminé la course sixième.

Le championnat reprendra la semaine prochaine sur un circuit routier, avec les NASCAR Truck Series au Mid-Ohio Sports Car Course.

Classement pilotes Xbox One :

1. Justin Brooks : 121 points

2. Daniel Buttafuoco : 113 pts

3. Slade Gravitt : 107 pts

4. Luis Zaiter : 94 pts

5. Nick Walker : 84 pts

6. Tyler Dohar : 68 pts

7. Mitch Diamond : 66 pts

8. Matthew Heale : 62 pts

9. Matthew Selby : 61 pts

10. Riley Ogle : 56 pts

11. Jose Ruiz : 55 pts

12. Diego Alvarado : 55 pts

13. Brian Tedeschi : 54 pts

14. Sam Morris : 44 pts