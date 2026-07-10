iRacing dévoile le premier jeu officiel de l'IndyCar depuis plus de 20 ans

iRacing et l'IndyCar ont officiellement annoncé IndyCar Racing The Game, un nouveau jeu vidéo développé par iRacing Studios, le célèbre spécialiste de la simulation automobile. Prévu pour le début de l'année 2027, à l'approche de la 111e édition des 500 Miles d'Indianapolis, il s'agira du premier jeu entièrement consacré à l'IndyCar depuis plus de vingt ans.

L'objectif affiché est de faire découvrir à une nouvelle génération de joueurs, l'intensité, la vitesse et la précision de la discipline. Fort de son expertise dans la simulation de sport automobile, iRacing entend proposer une expérience aussi fidèle qu'immersive.

Les joueurs pourront prendre le volant sur l'ensemble des circuits emblématiques du championnat, des ovales mythiques - dont l'Indianapolis Motor Speedway - aux tracés routiers et urbains qui composent le calendrier de l'IndyCar.

Des images d'Indycar Racing The game. Photo de: IndyCar

"L'IndyCar offre les courses les plus disputées et les plus spectaculaires au monde, avec des pilotes mis à l'épreuve à chaque virage par des vitesses incroyables et des circuits exigeants", a déclaré Alex Damron, directeur marketing de l'IndyCar.

"Notre nouveau jeu vidéo retranscrira toute l'intensité et le spectacle de notre championnat avec un niveau de réalisme exceptionnel, afin de faire découvrir notre discipline à une nouvelle génération de joueurs. S'associer à iRacing, la référence en matière de simulation automobile, garantit un nouveau chapitre passionnant de notre histoire dans le jeu vidéo. Nous avons hâte de voir les fans prendre le volant."

IndyCar Racing The Game sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Les différentes fonctionnalités et modes de jeu ainsi que les informations relatives aux précommandes seront dévoilés dans les prochains mois.

"C'est un projet qui passionne notre équipe depuis longtemps", a ajouté Tony Gardner, président d'iRacing. "Nous mettons toute notre expérience de la simulation automobile authentique au service des consoles et des PC afin de créer un jeu à la hauteur du nom IndyCar. Nous avons hâte d'être en 2027."

Davantage d'informations et les prochaines mises à jour sur le sujet seront disponibles sur le site officiel du jeu : www.indycargame.com.