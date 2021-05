Le jeu F1 2021 dévoile ses sept pilotes de légende

Jeu officiel de la Formule 1, F1 2021 a dévoilé ce mardi la liste des sept pilotes emblématiques qui seront ajoutés à sa base de données. Ces sept légendes viendront côtoyer les pilotes au départ de la saison actuelle et déjà installés dans leurs équipes respectives, avec la possibilité pour le joueur de les avoir dans son écurie.

Ces sept pilotes issus d'une liste "soigneusement élaborée" selon EA Sports – qui a récemment racheté Codemasters – seront à retrouver dans le mode My Team de F1 2021. Apparu dans l'opus précédent, ce mode de jeu permet d'engager sa propre écurie personnalisée face aux dix autres déjà existantes et de la faire évoluer au fil des saisons, avec la possibilité de recruter les pilotes de son choix. Le joueur peut également personnaliser le nom de son écurie, sélectionner son motoriste, choisir son duo de pilotes, incorporer la livrée de son choix, etc.

Outre les pilotes de F1 et de F2 de la saison 2021, il sera donc possible de recruter l'un des sept pilotes suivants, tous affublés d'une note de performance : Michael Schumacher (94), Ayrton Senna (94), Alain Prost (93), Jenson Button (90), Nico Rosberg (89), David Coulthard (87) et Felipe Massa (86).

Les sept légendes seront présentes d'office dans l'édition Deluxe de F1 2021, dont la sortie officielle est prévue le 16 juillet prochain. Le mois dernier, les éditeurs du jeu ont précisé que les nouveaux circuits figurant au calendrier 2021 (Imola, Portimão et Djeddah) figureraient gratuitement dans le nouvel opus.