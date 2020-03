Sage Karam domine le premier IndyCar iRacing Challenge

Karam et Rosenqvist faisaient partie des favoris avant la course, étant donné qu'ils sont des simracers aguerris. Les deux pilotes ont pris les commandes dès le départ, devant Scott Speed et Will Power. Comme souvent dans des épreuves virtuelles, le premier tour était marqué par des carambolages dans les esses des premiers virages, impliquant notamment Alexander Rossi, Sébastien Bourdais, Felipe Nasr ou encore Tony Kanaan.

Le reste de la course s'est lui disputé de manière beaucoup plus propre, même si quelques contacts sont venus émailler l'épreuve, comme au 6e tour de course, lorsque Oliver Askew et Scott McLaughlin se sont percutés dans la chicane bus stop. Les malheurs du Team Penske se sont alors multipliés, puisque Simon Pagenaud et Josef Newgarden sont également venus percuter leur coéquipier néo-zélandais et ont subi des dégâts.

Lire aussi : SRO lance une épreuve caritative en ligne

L'Espagnol Alex Palou a très bien débuté la course, remontant jusqu'au quatrième rang devant Power, mais il a malheureusement dû s'arrêter deux fois au stand lors de la première salve d'arrêts, et a perdu toute chance de succès. À mi-course, c'était au tour de Scott Speed de partir à la faute, et l'Américain a été contraint à l'abandon sur accident.

Devant, Karam et Rosenqvist ont tranquillement dominé sur l'ensemble de l'épreuve, l'Américain prenant l'avantage en début de relais, et pouvant gérer l'écart sur la fin de chaque run par rapport au Suédois. Karam a toutefois connu une sacrée chaleur à quelques tours de l'arrivée, lorsque le pilote Indy Lights Kyle Kirkwood est parti en tête-à-queue juste devant lui !

Le pilote du Dreyer & Reinbold Racing s'est imposé avec 3"6 d'avance sur Rosenqvist. Power a terminé troisième devant Scott McLaughlin, bien remonté avec son contact et qui a pris le dessus sur Oliver Askew, cette fois sans collision ! Simon Pagenaud et Josef Newgarden suivent aux sixième et septième rangs, alors que le top 10 est complété par Santino Ferrucci, Kyle Kirkwood et Conor Daly.

Alors que Robert Wickens n'a pas pu prendre part à la course, son matériel de simracing n'étant pas arrivé chez lui à temps, après la défection d'un sponsor, Jimmie Johnson a fait ses débuts en IndyCar de manière virtuelle. Le septuple Champion de la NASCAR Cup Series a terminé au 16e rang, à deux tours du vainqueur. James Hinchcliffe n'a pas non plus pu prendre part à l'épreuve après des problèmes techniques en qualifications.

Prochain rendez-vous avec l'IndyCar iRacing Challenge samedi prochain, sur le Barber Motorsports Park !