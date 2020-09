LMES Super Finale, Jour 2 : il ne reste que cinq équipes

La Super Finale des Le Mans Esports Series vous est présentée par Motorsport Games, le FIA WEC et l'ACO.

Course 1 - Monza

La première course du jour a emmené les concurrents à Monza. Les pilotes de la catégorie Pro étaient au volant de la Porsche 917/20 #23 de 1971, tandis que la catégorie Pro-Am utilisait la Ferrari Automobili 312 P #2 de 1971.

Lors de la course sprint de 35 tours, Red Bull Racing Esports était confortablement en tête au moment d'une collision avec une voiture Pro-Am, qui a anéanti leurs espoirs de victoire. Lazarus Racing en a profité et a remporté la victoire, avec le maximum de points, grâce au pilote Ross May. Red Bull a pu prendre la deuxième place malgré ce tête-à-queue, et Williams Esports a tenu bon pour la troisième place.

Côté Pro-Am, les Apex Hunters se sont imposés avec Taylor Smth devant les Le Mans Legends et les Hotlappers.

Course 2 - Le Mans

La seconde course sprint a eu lieu au Mans (sans les chicanes) pour une épreuve de 18 tours. Red Bull a vécu la rédemption avec Robin Betka dans le baquet, mais cette victoire n'a pas été facile.

En bataillant avec la Porsche MOMO 935/78 #78 de 1978, Betka a lutté pour résister à Dan Nyman (Williams Esports). Red Bull est devenu le premier double vainqueur de la semaine, et Veloce complétait le podium.

Gary Mitchell a remporté la victoire en Pro-Am pour LM Squad au volant d'une Lancia Corse Beta Montecarlo Turbo de 1980. Les Hotlappers et les Hairpin Heroes complétaient le podium.

Mais les regards étaient tournés vers le fond du classement pour la course d'endurance qui a conclu ce segment. Solar Vision et RYZE Motorsport s'y trouvent avec Williams Esports dans une position surprenant, sept points seulement au-dessus de la zone rouge.

Endurance Elite et les Apex Hunters sont les deux équipes Pro-Am qui ont du pain sur la planche pour éviter l'élimination.

Course 3 - La Course à Élimination

La course à élimination a eu lieu au Nürburgring sur 70 tours. Les équipes Pro ont pris la piste sur ce célèbre circuit au volant de la Jaguar Castrol Racing XJR-9 #60 de 1988 tandis que les équipes Pro-Am ont utilisé la Mercedes-Benz Sauber-Mercedes C 9 #63 de 1989.

Tobin Leigh a remporté la victoire pour Lazarus Racing, huit secondes devant Williams Esports, qui avait bien besoin de ce résultat. Total Performance Racing complétait le podium avec Red Bull quatrième.

Solar Vision Racing (31 pts) et RYZE Motorsport (18 pts après une pénalité) sont les deux équipes éliminées de la catégorie Pro. Veloce Esports était la cinquième et dernière à se qualifier pour le Segment 3, avec six points de marge sur l'élimination.

Après avoir émergé victorieux de deux des trois courses de mercredi, Lazarus a le meilleur bilan comptable du jour avec 81 points, 20 de plus que Red Bull.

Les Hotlappers ont remporté la victoire dans la catégorie Pro-Am avec Zach Taylor au volant. Les Hairpin Heroes et LM Squad complétaient le podium.

Endurance Elite (34 pts) et les Apex Hunters (32 pts) n'ont pu surmonter leur déficit et ont été éliminés de la compétition. Les Tertre Rouge Rangers étaient la cinquième et dernière équipe qualifiée avec 37 points.

Avec 64 points, les Hotlappers étaient l'équipe la plus performante du jour, un petit point devant LM Squad.

