MSGM et l'Automobile Club de l'Ouest dévoilent la liste des engagés pour la saison 2021-22 des Le Mans Virtual Series

Miami (Floride), 14 septembre 2021 – Récemment lancé, le championnat 24 Hours of Le Mans Virtual Series, joint-venture entre Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") – un développeur et éditeur de jeux vidéo de course de pointe, fournisseur d'un écosystème d'eSport pour différents championnats officiels de sports mécaniques dans le monde – et l'Automobile Club de l’Ouest ("ACO") – créateur et organisateur des célèbres 24 Heures du Mans, et promoteur du Championnat du monde d'Endurance de la Fédération internationale de l'automobile (le "FIA WEC") – annoncent aujourd'hui la liste des engagés complète du Championnat d'Endurance eSport 2021-22.

Les 38 écuries engagées incluent 177 pilotes participant à la saison entière (voir la liste complète ICI) avec des champions et des pilotes de premier plan de presque toutes les disciplines majeures des sports mécaniques, notamment la Formule 1, le WEC, l'IndyCar, l'International Motor Sports Association ("IMSA"), la Formule 2, la Formule 3, la Formule E, l'Extreme E et le GT World Challenge. Parmi eux, il y a des stars du sport auto comme Jenson Button, Champion 2009 de F1, Jack Aitken, pilote de F2, Sérgio Sette Câmara, pilote de Formule E, Álex Palou, leader de l'IndyCar, et Felix Rosenqvist, Rookie de l'Année 2019 en IndyCar.

Sont également engagés en Le Mans Virtual Series des jeunes pilotes professionnels parmi les plus enthousiasmants, notamment les stars de la F2 et de la F3 que sont Liam Lawson, Bent Viscaal, Victor Martins et Caio Collet, sans oublier Beitske Visser, qui court en W Series et en WEC. Le FIA WEC, les 24 Heures du Mans et l'IMSA sont représentés par l'ancien champion Bruno Senna, sans oublier l'ancienne star de la F1 Stoffel Vandoorne, Harry Tincknell, Will Stevens, Matt Campbell, Yifei Ye, et bien d'autres pilotes connus.

Démontrant son côté touche-à-tout, Timmy Hansen, pilote de World Rallycross et d'Extreme E, courra avec des vainqueurs du Super GT et de Super Formula, ainsi que des pilotes de GT du monde entier. Complétant la liste de pilotes professionnels, le line-up victorieux des 24 Heures du Mans Virtuelles l'an dernier se reforme chez Rebellion GPX Williams pour défendre son titre. Les équipes composant le reste de la grille incluent Team Fordzilla, Red Bull Racing Esports, Team Redline, Panis Racing, Team Project 1 et Team WRT, entre autres, ainsi que des marques qui ont gagné Le Mans comme Alpine, Ferrari, Porsche et BMW, pour n'en nommer que quelques-unes.

Des compétiteurs d'élite du monde de l'eSport vont se joindre à ces pilotes de course professionnels, par exemple Michi Hoyer, Bono Huis, Jan von der Heyde, Joshua Rogers et Kevin Siggy. Il y aura 98 simracers parmi les 177 pilotes.

Voici comment le line-up de pilotes est composé et en quoi consiste le format :

Les équipes doivent soumettre un line-up de quatre ou cinq pilotes pour la saison entière.

Au moins deux pilotes doivent être catégorisés FIA (ou son équivalent).

Les autres pilotes sont des simracers.

Pour chacune des quatre premières manches en ligne, les équipes nommeront trois pilotes de leur line-up sept jours avant chaque course. L'un d'eux doit être catégorisé FIA (ou son équivalent).

Pour la finale, les 24 Heures du Mans Virtuelles, prévues les 15 et 16 janvier 2022 à l'Autosport International Show 2022 à Birmingham (Royaume-Uni), les line-ups passeront à quatre pilotes par voiture avec un minimum de deux pilotes catégorisés FIA (ou son équivalent). Vingt voitures seront engagées en plus pour cet événement télévisé en direct, où apparaîtront des noms parmi les plus connus au monde en sport auto.

En raison de l'incertitude liée aux calendriers des courses sur circuit, la réglementation permettra le remplacement des pilotes catégorisés FIA si ceux nommés à l'origine ne sont pas disponibles.

La combinaison de noms de haut niveau de ces deux mondes de la course, en compétition sur des pistes classiques, avec comme point culminant les 24 Heures du Mans Virtuelles – l'équivalent virtuel de la plus grande course d'Endurance au monde – promet des épreuves d'Endurance passionnantes et très compétitives qui raviront les fans d'eSport du monde entier, à n'en pas douter. Pour ces mêmes fans, avec les Le Mans Virtual Series aura lieu la Le Mans Virtual Cap [voir plus d'infos ICI] – un championnat d'eSport auquel tout le monde peut participer avec rFactor2 afin d'essayer d'obtenir une place sur la grille pour les 24 Heures du Mans Virtuelles.

Les Le Mans Virtual Series sont soutenues cette année par des marques parmi les plus célèbres au monde, notamment Thrustmaster comme Partenaire Matériel Officiel, Rolex comme Partenaire Chronométrique Officiel, Total Energies comme Partenaire Energie Officiel, Goodyear comme Partenaire Pneumatique Officiel, LEGO® Technic comme Partenaire Ingénierie Officiel et Algorand comme Partenaire Blockchain Officiel.

À propos des Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series est un championnat mondial d’eSport d'élite composé de cinq manches qui rassemblent les meilleures équipes de courses d'endurance et de simulations de courses pour s'affronter sur certains des circuits les plus célèbres du monde. Des pilotes internationaux du monde réel, titulaires d'une licence de la FIA, sont associés à des acteurs de premier plan de l'esport pour s'affronter sur des classiques de l'endurance et remporter un prix total de 250 000 dollars, dont le point culminant seront les prestigieuses 24 heures du Mans virtuelles, qui seront retransmises en direct et à la télévision lors de l'Autosport International Show au NEC de Birmingham (Royaume-Uni). Le Mans Virtual Series est une coentreprise entre Motorsport Games, développeur et éditeur de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes esports de séries officielles de courses automobiles dans le monde entier, et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), créateur et organisateur des célèbres 24 heures du Mans et promoteur du championnat mondial d'endurance de la FIA (FIA WEC).

Manche 1 : 4 Heures de Monza, Italie, 25 septembre 2021 (en ligne uniquement)

Manche 2 : 6 Heures de Spa, Belgique, 16 octobre 2021 (en ligne uniquement)

Manche 3 : 8 Heures du Nürburgring, Allemagne, 13 novembre 2021 (en ligne uniquement)

Round 4 : 6 Heures de Sebring, USA, 18 décembre 2021 (en ligne uniquement)

Round 5 : 24 Heures du Mans virtuelles, 15/16 janvier 2022, ASI, Birmingham, UK

À propos de Motorsport Games

Motorsport Games, une société de Motorsport Network, associe des jeux vidéo innovants et attrayants à des compétitions et des contenus esports passionnants pour les fans de course et les joueurs du monde entier. La société est le développeur et l'éditeur de jeux vidéo sous licence officielle pour des séries de courses automobiles emblématiques, notamment la NASCAR, l’INDYCAR, les 24 Heures du Mans et le British Touring Car Championship (BTCC). Motorsport Games est un partenaire eSport de choix pour les 24 Heures du Mans, la Formule E, le BTCC, le championnat mondial de rallycross de la FIA et la eNASCAR Heat Pro League, entre autres.