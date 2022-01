Les Le Mans Virtual Series de Motorsport Games suivis par plus de 81 millions de fans

Charger le lecteur audio

Miami, le 24 janvier 2022 - Les cinq manches des Le Mans Virtual Series 2021-22, qui se sont terminées en beauté le week-end dernier avec les 24 Heures du Mans Virtuelles, ont enregistré une audience TV et numérique cumulée impressionnante de plus de 81 millions de personnes au cours des cinq mois de la saison.

La grande finale des Le Mans Virtual Series, qui s'est tenue les 15 et 16 janvier 2022, a réuni 50 voitures et 200 pilotes originaires de 39 pays différents. Les concurrents se sont affrontés sur 116 simulateurs répartis dans 28 pays sur une reproduction virtuelle extrêmement précise de l'emblématique Circuit des 24 Heures du Mans, en France.

À la tête d'une grille composée de grands noms de la course automobile et menant la charge dès les premiers instants, le Champion du Monde de Formule 1 Max Verstappen, concourant aux côtés du Champion IndyCar Álex Palou et de la légende du sport automobile Juan Pablo Montoya, entre autres.

Après d'incroyables batailles dans tout le peloton entre les meilleurs pilotes de course professionnels et simracers du monde représentant des équipes de l'élite de l'eSports, l'épreuve a été remportée par Realteam Hydrogen Redline, BMW Team Redline décrochant la victoire dans la catégorie GTE.

Gérard Neveu, producteur exécutif des 24 Heures du Mans Virtuelles et conseiller en sport automobile auprès de Motorsport Games : "Au nom de toute l'équipe des Le Mans Virtual Series, nous voulons remercier sincèrement tous nos concurrents et équipes qui ont rendu cela possible, nos partenaires pour leur soutien indéfectible, et les millions de fans qui ont suivi nos épreuves et qui ont fait vivre les réseaux sociaux avec leurs commentaires de soutien, de passion et d'enthousiasme pour la course."

"Ces chiffres impressionnants et la qualité des épreuves confirment clairement que les Le Mans Virtual Series et les 24 Heures du Mans Virtuelles sont désormais fermement établies au très haut niveau de l'eSports et de la simulation de course. Préparons maintenant la saison prochaine et faisons en sorte qu'elle soit encore meilleure !"

Une audience impressionnante de plus de 81 millions de téléspectateurs et de suiveurs numériques a pu profiter d'une diffusion télévisée spéciale de 25 heures, dans plusieurs pays sur quatre continents, sur des chaînes telles qu'Eurosport, Motor Trend, L'Équipe Live et Motorsport.TV.

Quelques chiffres clés :

360 000 heures de contenu ont été suivies par le public de #LeMansVirtual

de contenu ont été suivies par le public de #LeMansVirtual 8 millions d'audience TV/OTT (source: YouGov Sport)

d'audience TV/OTT (source: YouGov Sport) 4 millions d'impressions numériques pour les 24H du Mans Virtuelles (source : YouGov Sport)

d'impressions numériques pour les 24H du Mans Virtuelles (source : YouGov Sport) 2 millions d'impressions sur les réseaux sociaux (FIA WEC, ACO, LMVS) tout au long de la saison

d'impressions sur les réseaux sociaux (FIA WEC, ACO, LMVS) tout au long de la saison 7 millions de vues de vidéos (au travers du FIA WEC, de l'ACO et de Traxion GG - Source : Hookit)

de vues de vidéos (au travers du FIA WEC, de l'ACO et de Traxion GG - Source : Hookit) 200 pilotes issus de 39 nations différentes

pilotes issus de nations différentes 50 voitures réparties en deux catégories (29 LMP et 21 GTE)

voitures réparties en deux catégories (29 LMP et 21 GTE) 116 simulateurs situés dans 28 pays différents

simulateurs situés dans pays différents 2 serveurs (1 principal/1 de secours) ont exploité rFactor2 et 0 problème de serveu

serveurs (1 principal/1 de secours) ont exploité rFactor2 et problème de serveu 33 000 connexions sur le système de chronométrage officiel Alkamel (Source : Alkamel)

connexions sur le système de chronométrage officiel Alkamel (Source : Alkamel) 407 tours effectués par le vainqueur, la #70 de Realteam Hydrogen Redline

tours effectués par le vainqueur, la #70 de Realteam Hydrogen Redline Une organisation de 120 personnes comprenant la production, le sport, le marketing, les médias et le numérique, la télévision et la logistique.