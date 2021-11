Le Mans Virtual Series, Nürburgring : Team Redline et TESLA R8G gagnent une course écourtée

Après une qualification sur le mouillé, où Jernej Simončič a placé la LMP Floyd ByKolles-Burst #4, leader du championnat, en pole position, son coéquipier Jesper Pedersen a pris les rênes pour le départ de la course.

En GTE, la Porsche Esports Team #92 était en tête du peloton après que Joshua Rogers ait réalisé un tour de qualification à seulement 41,68 secondes du meilleur temps en LMP et ait également pris le volant pour le premier relais.

Heureusement, les conditions étaient sèches lorsque la grille de 38 voitures s'est élancée vers le premier virage du Circuit Grand Prix, avant de se diriger vers la Nordschleife – où les dépassements et le trafic étaient les principales préoccupations avant l'événement.

Marcell Csincsik, au volant de la Williams GPX Rebellion #22, a pris l'initiative dès le départ, s'emparant de la tête au cours d'une première partie de course relativement calme, tandis qu'en GTE, la Porsche #92, leader, a conservé la première position et la #91 a pris la deuxième place.

En milieu de peloton, quatre concurrents du GTE ont visité le gravier au premier virage, mais tous ont pu continuer. La voiture #89 de l'équipe BMW BS+COMPETITION pilotée par Laurin Heinrich, vainqueur de la Porsche Supercup, a fini en queue de peloton. Plus tard dans le tour, Gustas Grinbergas dans la Ferrari SIMMSA Esports #66 a heurté la barrière à Aremberg.

À la fin du premier tour, Pedersen a repris la tête à Csincsik au virage 1. Une fois quatre tours bouclés, plusieurs LMP se sont arrêtés, dont le leader Pedersen, tandis que les voitures qui suivaient de près ont choisi de prolonger leurs relais.

Un coup de théâtre s'est produit à la 30e minute lorsque Csincsik a accroché Wippermann, permettant à Jeffrey Rietveld de prendre la deuxième place et à Erhan Jajovski la troisième – mais non sans une glissade. Une fois que tout le monde est passé par la voie des stands, Pedersen est resté en tête.

Cette position n'a pas duré longtemps, car l'équipe Redline a commencé sa marche en avant avec un sentiment d'inéluctabilité. De la cinquième place sur la grille, le Champion de Formula Pro Series, Bono Huis, a pris la première place sur la #123 après un duel qui a duré sept virages.

Le peloton GTE s'en est donné à cœur joie, en particulier dans la Döttinger Höhe, où l'aspiration est très forte. Martin Hemmingsen, sur la BMW TESLA R8G Esports #888, s'est retrouvé dans les barrières après un contact avec la BMW Team GB #55 pilotée par Jack Keithley, mais il est parvenu à récupérer rapidement.

Les premiers pitstops GTE ont eu lieu à la fin du sixième tour, à l'exception des voitures #71, #51 et #888 qui sont restées dehors pour un tour supplémentaire avec de l'air libre. Puis, au début du deuxième relais, la Porsche #91 de Mitchell de Jong a fait une deuxième visite précoce dans les stands.

Après une heure de course, le trafic a commencé, alors que les leaders en LMP ont rattrapé la classe GTE. La première victime de l'étroitesse de la piste et de la différence de vitesse évidente a été Tom Lartilleux sur l'Alpine #14 Race Clutch, qui est entré en contact avec Pero Stoyanov Peev sur la Porsche #57 Team Project 1 x BPM et a percuté les barrières à Galgenkopf.

Après cela, le peloton a été témoin d'une malheureuse série de drapeaux rouges. Comme le veut le règlement du sport automobile, toutes les voitures sont passées par les stands, les dégâts ont été réparés et les réservoirs de carburant remplis – certaines équipes ont même changé de pilote. Après la voiture de sécurité et les tours de formation, le départ lancé a permis de relancer l'événement avec un peu moins de cinq heures au compteur.

La #123 du Team Redline était en queue de peloton, après avoir effectué un ravitaillement en tête avant le drapeau rouge. Cela voulait dire que la voiture #4 de Floyd ByKolles-Burst était de retour en tête, mais avec Simončič aux commandes. Rietveld dans la #70 a eu un problème de connexion et a perdu la deuxième place avant le redémarrage.

Les interruptions ont également permis à la #44 ARC Bratislava, qui avait manqué le départ de la course en raison de problèmes de connexion Internet, de rejoindre le peloton en fond de grille – avec toutefois neuf tours de retard.

Au redémarrage, la #10 du MAHLE RACING TEAM est partie en tête-à-queue. Sans visibilité, Muhammed Patel a tenté de faire marche arrière, mais s'est retrouvé directement sur la trajectoire de la Porsche GTE #Proton Competition de tête, qui n'a heureusement pas été endommagée.

Une catastrophe pour la Porsche #91, leader du championnat GTE, s'est produite à l'approche de la mi-course, Mack Bakkum est monté sur les barrières à Mutkurve, ce qui l'a obligé à rentrer aux stands. Pendant ce temps, Keithley dans la #55 effectuait une course effrénée, exécutant des manœuvres de dépassement calculées pour se hisser en troisième position.

Alors que la course avançait dans les quatre dernières heures, le drapeau rouge a été agité à nouveau en raison de difficultés techniques, et après une période de consultation, le directeur de course Eduardo Freitas a déclaré la course terminée.

La voiture #123 de Team Redline Racing pilotée par Huis, Felix Rosenqvist et Collin Spork – qui s'était battue pour prendre la tête, puis avait été reléguée en queue de peloton au premier drapeau rouge avant d'opter pour des ravitaillements dans des tours opposés à ceux de tous les autres concurrents LMP – a remporté la course après dépouillement, devant la LMP #4 Floyd ByKolles-Burst de Simončič, Pedersen et Tom Dillmann.

La voiture #966 de Team Fordzilla de Rafel Lobato, Nuno Pinto et Pablo López Padin a terminé troisième, la meilleure performance de l'équipe à ce jour.

En GTE, la victoire est revenue à la BMW TESLA R8G Esports #888 de Hemmingsen, Alex Smolyar et Timotej Andonovski, qui se remettait de son excursion précoce. Red Bull Racing Esports avec la Corvette #111 a terminé deuxième avec Cem Bölükbaşı, Yuri Kasdorp et Nestor Garcia et la troisième place est revenue à la Porsche Proton Competition #88 pilotée par Dayne Warren, Charlie Collins et Dylan Pereira.

Étant donné que plus de deux tours ont été effectués et pas plus de 75 pour cent de la distance de la course, des demi-points ont été attribués. Toutes les pénalités restantes ont été converties en temps et sont répercutées dans les résultats finaux.

La prochaine manche des Virtual Le Mans Series est le Sebring 500, le 18 décembre 2021.

LMP Le Mans Virtual Series, Round 3, Nürburgring*

#123 Team Redline – Felix Rosenqvist, Bono Huis, Collin Spork #4 Floyd ByKolles-Burst – Tom Dillmann, Jesper Pedersen, Jernej Simončič #996 Team Fordzilla – Rafel Lobato, Nuno Pinto and Pablo López Padin #14 Race Clutch Alpine – Paul-Adrien Pallot, Tom Lartilleux, Rory MacDuff #8 R8G Esports – Gordon Mutch, Erhan Jajovski, Hany Alsabti

*Les résultats restent provisoires jusqu'à nouvel ordre.

GTE Le Mans Virtual Series, Round 3, Nürburgring*

#888 TESLA R8G Esports – Alex Smolyar, Timotej Andonovski, Martin Hemmingsen #111 Red Bull Racing Esports – Cem Bölükbaşı, Yuri Kasdorp, Nestor Garcia #88 Proton Competition – Dylan Pereira, Charlie Collins, Dayne Warren #71 BMW Team Redline – Rudy van Buren, Enzo Bonito, Kevin Siggy #89 BMW Team BS+COMPETITION – Laurin Heinrich, Alen Terzic, Joonas Raivio

*Les résultats restent provisoires jusqu'à nouvel ordre.