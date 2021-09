Le Mans Virtual Series est à suivre en direct

38 équipes, 21 LMP2 et 17 LMGTE seront en lice pour se placer sur la grille de départ des 4 Heures de Monza, en Italie. La liste des pilotes engagés a été dévoilée en début de semaine, avec des équipages par trois. Louis Deletraz, Sérgio Sette Câmara, Beitske Visser, Will Stevens, Timmy Hansen et Néstor “Bebu” Girolami en font partie.

Avec la compétition Le Mans Virtual Cup, le championnat s'ouvre à tout le monde sur rFactor 2, avec comme requête le besoin de se qualifier pour chaque course. Les trois premières épreuves du championnat sont déterminées par les qualifications.

Les 30 premiers du classement général final auront l'opportunité de participer à la finale en décembre, après laquelle les deux premiers seront invités à participer à l'épreuve principale des Le Mans Virtual Series en janvier prochain.

John Munro a tenté de se qualifier mais n'est pas parvenu à intégrer le top 30. Il a toutefois réalisé une vidéo pour expliquer comment essayer de se qualifier pour ces trois premières manches.

Les qualifications des Le Mans Virtual Series ont débuté vendredi à 19 heures, avec 20 minutes pour la catégorie GTE et 20 minutes pour le LMP2. Dans la foulée a eu lieu la course Le Mans Virtual Cup de 45 minutes.

Tout est à suivre en direct sur les comptes YouTube, Facebook et Twitch de Traxion.GG.

La course principale aura lieu samedi 25 septembre pendant quatre heures, après un départ donné à 13h30, et elles peut être suivie en direct.

Le Mans Virtual Series - Calendrier 2021-2022

Manche 1 : 4 Heures de Monza, Italie, 25 septembre 2021 (en ligne)

4 Heures de Monza, Italie, 25 septembre 2021 (en ligne) Manche 2 : 6 Heures de Spa, Belgique, 16 octobre 2021 (en ligne)

6 Heures de Spa, Belgique, 16 octobre 2021 (en ligne) Manche 3 : 8 Heures du Nürburgring, Allemagne, 13 novembre 2021 (en ligne)

8 Heures du Nürburgring, Allemagne, 13 novembre 2021 (en ligne) Manche 4 : 6 Heures de Sebring, USA, 18 décembre 2021 (en ligne)

6 Heures de Sebring, USA, 18 décembre 2021 (en ligne) Manche 5 : 24 Heures du Mans virtuelles, 15/16 janvier 2022, Birmingham, Royaume-Uni

Le Mans Virtual Cup - Calendrier 2021

Toutes les courses durent 45 minutes

Manche 1 : Monza, Italie - 24 septembre 2021 (qualifications du 3 au 12 septembre)

Monza, Italie - 24 septembre 2021 (qualifications du 3 au 12 septembre) Manche 2 : Spa, Belgique - 15 octobre 2021 (qualifications du 26 septembre au 5 octobre)

Spa, Belgique - 15 octobre 2021 (qualifications du 26 septembre au 5 octobre) Manche 3 : Nürburgring Nordschleife, Allemagne - 12 novembre 2021 (qualifications du 17 au 26 octobre)

Nürburgring Nordschleife, Allemagne - 12 novembre 2021 (qualifications du 17 au 26 octobre) Manche 4 : Le Mans Finale, 17 décembre 2021

Le Mans Finale, 17 décembre 2021 24 Heures Le Mans Virtual - 15-16 janvier 2022