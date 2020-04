LIVE - Le #NotTheGP spécial "Versus" de Veloce

Les 16 pilotes s'affronteront d'abord en huitièmes de finale, lors de courses d'un tour sur le circuit d'Interlagos. Monza accueillera les quarts de finale, Suzuka les demi-finales et la grande finale aura lieu à Spa-Francorchamps. Toutes les courses se disputeront sur F1 2019, le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1.

Outre Lando Norris, on pourra retrouver la pilote de développement Williams, Jamie Chadwick, le pilote titulaire de l'écurie de Grove, Nicholas Latifi, Stoffel Vandoorne et Esteban Gutiérrez, pilotes de développement Mercedes, ou encore David Schumacher et Sacha Fenestraz.

Comme à chaque événement depuis le début des #NotTheGP, le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois sera présent. Le Belge affrontera Gutiérrez au premier tour et pourrait retrouver son compatriote Vandoorne en quarts de finale. Le golfeur Ian Poulter sera également de la partie.

Rendez-vous en direct ci-dessus à partir de 19h pour suivre cette soirée qui promet !