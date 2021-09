Les participants des Le Mans Virtual Series prêts pour Monza

Silverstone, 22 septembre 2021 − La liste des participants à la première manche des Le Mans Virtual Series, les 4 Heures de Monza, a été publiée et le niveau élevé des pilotes réels et virtuels qui participeront à la compétition donne une bonne idée de l'intensité de la course qui sera proposée du début à la fin.

Louis Delétraz (vainqueur des 24 Heures du Mans Virtuelles l'an dernier et victorieux en LMP2 des ELMS avec son coéquipier Yifei Ye), Sérgio Sette Câmara (Formule E), Beitske Visser (W Series et WEC), Will Stevens (WEC et ELMS), Bruno Spengler (ancien champion DTM et pilote en IMSA), Jan von der Heyde, Michi Hoyer et Nuno Pinto (plusieurs championnats de simulation à eux trois) ne sont que quelques-uns des noms connus du monde de la course réelle et virtuelle qui s'aligneront au départ de cette épreuve depuis leur simulateur. Ayhancan Güven, de l'équipe Porsche Esports, participera à la Porsche Carrera Cup à Monza ce week-end et prendra donc part à l'événement LMVS sur place, accompagné de ses coéquipiers de simulation.

La course se déroulera durant le week-end sur la plateforme rFactor2, sur le circuit virtuel de l'Autodromo Nazionale di Monza, et sera couverte à partir de 12h30 le samedi 25 septembre. Construit en 1922, le véritable Autodromo Nazionale di Monza est le temple italien de la vitesse, sans égal dans le monde entier pour son Histoire et la passion qu'il suscite chez les fans de sport automobile. Il y a fort à parier que toutes les personnes impliquées dans cette nouvelle série d'Endurance eSports ne fassent pas exception !

Au total, 38 voitures s'affronteront dans deux catégories différentes : 21 en LMP2 (tous les concurrents utilisant un modèle ORECA 07 LMP2) et 17 en LMGTE, où les équipes auront le choix entre une Ferrari 488GTE, une BMW M8 GTE, une Porsche 911 RSR GTE, une Corvette C8.R et une Aston Martin Vantage GTE. Il faudra se frayer un chemin dans le trafic sur des sections du circuit réputées difficiles, comme la Variante del Rettifilo (la chicane au bout de la ligne droite des stands), la Variante della Roggia et la Parabolica (récemment renommée), qui ajouteront à la tension et à l’intensité attendues pour cette course.

Le programme du week-end

Les essais libres se dérouleront jeudi et vendredi, et une course d'essai d'une heure aura lieu jeudi soir pour vérifier les serveurs, les systèmes et les communications des équipes sportives et de diffusion. Les qualifications auront lieu le vendredi 24 septembre à 19h heure française et seront diffusées en direct. La course pourra être suivie à partir de 13h30 sur les chaînes YouTube du FIA WEC et de TraxionGG, sur twitch.tv/traxiongg, et sur les multiples canaux de réseaux sociaux. Plus de détails à ce sujet seront publiés dans les prochains jours.

À propos de Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series est une série mondiale d'eSports d'élite composée de cinq manches qui rassemblent les meilleures équipes de courses d'Endurance et de simulations pour s'affronter sur certains des circuits les plus célèbres du monde. Des pilotes internationaux du monde réel, titulaires d'une licence de la FIA, sont associés à des acteurs de premier plan de l'eSport pour s'affronter sur des classiques de l'Endurance et remporter un prix total de 250'000 dollars. Les prestigieuses 24 Heures du Mans virtuelles en seront le moment fort, retransmises en direct et à la télévision lors de l'Autosport Show International au NEC de Birmingham (Royaume-Uni).

Le Mans Virtual Series est une coentreprise entre Motorsport Games, développeur et éditeur de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes eSports de séries officielles de courses automobiles dans le monde entier, et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), créateur et organisateur des célèbres 24 Heures du Mans et promoteur du Championnat du monde d'Endurance de la FIA (FIA WEC). www.lemansvirtual.com

Manche 1 : 4 Heures de Monza, Italie, 25 septembre 2021 (en ligne)

4 Heures de Monza, Italie, 25 septembre 2021 (en ligne) Manche 2 : 6 Heures de Spa, Belgique, 16 octobre 2021 (en ligne)

6 Heures de Spa, Belgique, 16 octobre 2021 (en ligne) Manche 3 : 8 Heures du Nürburgring, Allemagne, 13 novembre 2021 (en ligne)

8 Heures du Nürburgring, Allemagne, 13 novembre 2021 (en ligne) Manche 4 : 6 Heures de Sebring, USA, 18 décembre 2021 (en ligne)

6 Heures de Sebring, USA, 18 décembre 2021 (en ligne) Manche 5 : 24 Heures du Mans virtuelles, 15/16 janvier 2022, Birmingham, Royaume-Uni

À propos de Motorsport Games

Motorsport Games, une société de Motorsport Network, associe des jeux vidéo innovants et attrayants à des compétitions et des contenus eSports passionnants pour les fans de course et les joueurs du monde entier. La société est le développeur et l'éditeur de jeux vidéo sous licence officielle pour des séries de courses automobiles emblématiques, notamment la NASCAR, l’IndyCar, les 24 Heures du Mans et le British Touring Car Championship (BTCC). Motorsport Games est un partenaire eSport de choix pour les 24 Heures du Mans, la Formule E, le BTCC, le Championnat du monde de rallycross de la FIA et la eNASCAR Heat Pro League, entre autres.