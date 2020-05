Márquez, Rossi et Quartararo réunis pour le 4e GP virtuel

Les fans de MotoGP en manque d'action ont rendez-vous dimanche à partir de 15h heure française, pour deux nouvelles courses opposant certains des acteurs majeurs du championnat. Diffusé sur Canal+ ainsi que tous les réseaux sociaux officiels du championnat, ce Grand Prix virtuel permettra aussi de découvrir, avant l'extinction des feux, les moments forts des qualifications qui auront précédemment mené à la mise en place de la grille de départ.

Onze pilotes MotoGP seront de la partie pour ce quatrième Grand Prix virtuel. Marc Márquez sera notamment présent, de même que son coéquipier et frère, Álex Márquez. Valentino Rossi revient aux affaires après avoir laissé sa place à son coéquipier, Maverick Viñales, lors de la course précédente, et ils seront cette fois tous deux engagés. On reverra également Fabio Quartararo, tandis que Joan Mir se chargera de représenter le clan Suzuki, quelques jours après avoir prolongé son contrat avec le constructeur japonais. Troisième vainqueur observé lors des manches précédentes, avec Álex Márquez et Viñales, Pecco Bagnaia sera lui aussi au départ de la course.

Lors de la dernière épreuve virtuelle en date, qui s'est courue sur la piste de Jerez, les catégories Moto2 et Moto3 s'étaient pour la première fois jointe à la fête. Cette fois, c'est le MotoE qui vient compléter le programme aux côtés de la catégorie reine, pour deux courses qui se tiendront l'une après l'autre : celle du MotoGP se courra sur neuf tours, tandis que les pilotes MotoE s'affronteront sur cinq tours. Parmi les participants de la catégorie MotoE, on retrouvera notamment Matteo Ferrari, lauréat de la première saison du championnat tout électrique, en 2019.

En lieu et place de leur bolide habituel, les pilotes se battront sur MotoGP20, le jeu vidéo officiel du championnat, sorti le mois dernier. Quant à leur terrain de jeu, il s'agira de Misano, circuit qui aimerait confirmer l'accueil de son Grand Prix au mois de septembre.

Les participants au Grand Prix virtuel de Misano :