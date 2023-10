Les meilleurs jeux de course à essayer en 2023

Cette solution est la plus confortable, surtout avec quelques accessoires, et les fans d'automobile en sont de plus en plus adeptes. C'est d'ailleurs pour cela que de plus en plus de plateformes B2B igaming qui permettent de mettre en place des sites de paris sportifs, intègrent des jeux virtuels à leur catalogue. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de découvrir les jeux de courses immanquables de 2023, avec des simulations pures et dures, mais aussi de l'arcade pour se défouler.

Les 4 meilleurs jeux de courses pour l'année 2023

1. Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa est reconnu comme le meilleur simulateur à ce jour, du moins sur PC. Le premier jeu était loin d'être parfait, mais brillait par ses graphismes et sa physique. Cette suite va plus loin avec un système de météo, un jeu plus beau, plus exigeant et des adversaires plus intelligents. Néanmoins, il est indispensable d'y jouer sur PC pour la meilleure expérience et ce second opus se recentre sur un seul type de compétition.

2. Gran Turismo 7

On ne présente plus Gran Turismo, le fer de lance de la PlayStation depuis les années 90 et un jeu qui crée toujours l'évènement. Le jeu est encore plus beau que les précédents sur PlayStation 5 et on y retrouve ce qui a fait la réputation du titre de Polyphony Digital, à savoir de la simulation poussée avec un choix de véhicules et de circuits inégalés. De plus, ce nouvel opus peaufine le mode multijoueur et l'intègre dans l'écosystème de jeu, pour une des meilleures expériences de simulation en ligne jamais créée.

3. F1 23

Autre jeu, autre spécialité ! Vous l'aurez compris, F1 23 se concentre uniquement sur la Formule 1. Le jeu a pour lui les licences les plus prestigieuses et ce n'est pas étonnant, mais EA adopte ici la même approche qu'avec toutes ses simulations. Vous aurez donc les circuits que vous connaissez bien, les pilotes, et les écuries avec une attention du détail qui force le respect. À l'instar d'un jeu FIFA, on retrouve aussi un mode carrière qui propose de se prendre pour un pilote et cette fois-ci jouable à deux.

4. Forza Horizon 5

Nous aurions pu intégrer le dernier Forza Motorsport à ce classement, mais il offre au final la même chose que Gran Turismo avec moins de maîtrise. Heureusement pour les joueurs Xbox, il existe l'excellent Horizon 5 qui offre une conduite plus arcade, mais du fun immédiat. Les possibilités de customisation sont assez folles. Vous pouvez personnaliser tous les aspects de votre bolide, une tradition instaurée puis perdue par les jeux Need For Speed, pour parcourir un monde ouvert immense.

Vous arpenterez le Mexique et ses routes assez complexes à bords de supercars, 4×4 et autres muscle cars dans des courses assez variées grâce au système de biomes offrant divers climats et la possibilité de passer par le chemin souhaité selon les forces de son véhicule.

Des jeux à découvrir avec le bon équipement

Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'embouteillages sur l'autoroute du fun cette année et il existe un jeu de course pour chaque fan. Néanmoins, dès que possible, il sera recommandé d'utiliser un PC, rien que pour pouvoir modder et facilement utiliser des accessoires permettant plus d'immersion.