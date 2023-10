La saison F2 2023 et plusieurs mises à jour pour le jeu F1 23

EA Sports a annoncé une mise à jour importante de F1 2023, le jeu vidéo officiel de la Formule 1, avec l'arrivée de la saison en cours de Formule 2. Désormais, les joueurs peuvent avoir à leur disposition les pilotes et les monoplaces de la saison 2023 de l'antichambre de la catégorie reine, mais également participer aux événements liés. Ils y retrouveront notamment les pilotes tricolores Théo Pourchaire et Victor Martins pour ART Grand Prix, mais aussi Frederik Vesti, Ayumu Iwasa, Arthur Leclerc, Enzo Fittipaldi et consorts.

Cette nouveauté sur le jeu s'accompagne d'une autre mise à jour, baptisée Sports, qui se concentre sur de nombreux changements apportés à chacune des écuries de Formule 1 tout au long de la saison. Sont notamment concernées des modifications des sponsors, des couleurs, des monoplaces et des carrosseries.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les écuries de Formule 1 pour proposer une mise à jour Sports améliorée", précise Lee Mather, directeur créatif chez Codemasters. "Chaque écurie a apporté des modifications uniques aux voitures, que nous avons recréées avec soin pour garantir aux fans une expérience de course des plus authentiques. Par ailleurs, nous sommes ravis d'annoncer que les joueurs peuvent désormais participer à la passionnante saison de Formule 2, qui se déroule sur 14 meetings, avec de nouveaux concurrents et de nouveaux défis à relever."

EA Sports et Codemasters annoncent également qu'une nouvelle livrée sera disponible dans la semaine, en marge du Grand Prix des États-Unis. Il s'agit des couleurs "Home Race" qu'arborera l'écurie Haas sur les monoplaces de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen à Austin ce week-end, sur le Circuit des Amériques.

"Nous sommes ravis de célébrer une semaine de course à domicile grâce à cette collaboration avec EA Sports F1 23, une première pour nous en tant qu'écurie", souligne Mark Morrell, directeur du marketing chez Haas F1. "Nous avons beaucoup aimé travailler avec EA Sports et nous espérons que les joueurs prendront plaisir à relever le défi qui leur permettra de découvrir notre livrée spéciale."

Enfin, une autre livrée sera également ajoutée au jeu dans le courant de la semaine, sans que l'on en sache davantage pour le moment. Les notes des pilotes seront mises à jour le 19 octobre afin de prendre en compte les performances réelles à Singapour, au Japon et au Qatar.