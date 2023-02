Motorsport Games dévoile une mise à jour et des DLC pour rFactor 2

Charger le lecteur audio

MIAMI, Floride - 21 février 2023 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur et éditeur de jeux vidéo de course et d'eSport, a annoncé aujourd'hui une mise à jour trimestrielle et de nouveaux contenus téléchargeables pour rFactor 2, l'une des simulations de course les plus authentiques à la disposition des pilotes du monde entier.

Cette mise à jour trimestrielle comprend une nouvelle voiture, la Honda Civic Type R, une superbe version scannée au laser du circuit de Long Beach, et une multitude d'améliorations visant à enrichir l'expérience du joueur.

Dans la foulée du partenariat entre le British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games et Studio 397, une septième voiture du BTCC, la Honda Civic Type R, est aujourd'hui disponible. La Honda Civic est une auto aux performances sensationnelles qui a remporté des championnats ces dernières années. Aujourd'hui, dans sa version FK8 Type R, elle perpétue le long héritage victorieux de Honda en BTCC.

Le circuit urbain de Long Beach est aussi disponible dès à présent. Construit grâce aux données récoltées par un laser-scan extrêmement détaillé, avec des milliers d'images de référence prises sur place afin d'assurer l'expérience visuelle la plus authentique possible, ce nouveau tracé est prêt à mettre la barre encore plus haut en ce qui concerne la qualité graphique de rFactor 2. Il a été entièrement conçu en interne par Studio 397.

Plusieurs autres mises à jour de rFactor 2 sont également lancées aujourd'hui :

Nouvelle physique et nouveau modèle de pneu en GT3

Boost hybride pour le BTCC 2022

Mise à jour des cinématiques

Course contre du contenu non propriétaire

Nouvelle gestion des packages

Un trailer récapitulant la première mise à jour trimestrielle 2023 est disponible ici.

Les prix des nouveaux contenus téléchargeables sont les suivants :

Honda Civic BTCC – 4,99 €

Long Beach Grand Prix Circuit – 8,99 €