Motorsport Games et Frankie Zombie annoncent leur partenariat

Charger le lecteur audio

Miami, le 29 septembre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur, éditeur et fournisseur d'écosystèmes eSport pour des championnats sports mécaniques du monde entier, annonce aujourd'hui son partenariat avec l'artiste contemporain Frankie Zombie. Ce partenariat mené en collaboration avec Live Fast Motorsports sera incarné par une série d'événements caritatifs et une livrée personnalisée pour la Ford Mustang #78.

La voiture à la livrée dessinée par Frankie Zombie sera présentée et pilotée par BJ McLeod lors du Dixie Vodka 400 en NASCAR Cup Series, le 23 octobre au Homestead-Miami Speedway. Avant de voir McLeod en action, les fans pourront télécharger la livrée avec la Victory Edition, le DLC Throwback Pack 2022, le Season Pass 2 et le Season Pass Complete sur NASCAR 21: Ignition, que ce soit sur Xbox, PlayStation, ou PC via la boutique Steam. Les joueurs qui feront l'acquisition de la Victory Edition, du Season Pass 2 ou du Season Pass Complete auront accès à la livrée le 6 octobre, plus de deux semaines avant que la véritable voiture ne prenne la piste.

En plus de concevoir la livrée pour cette course de NASCAR Cup Series, Zombie va participer en personne à une série d'événements de peinture en direct lors des week-ends du Bank of America ROVAL 400 au Charlotte Motor Speedway (8 et 9 octobre) et du susmentionné Dixie Vodka 400 au Homestead-Miami Speedway (22 et 23 octobre). Lors de ces événements, deux capots supplémentaires avec les livrées customisées par Zombie seront mis aux enchères pour des œuvres caritatives, Speedway Children et la NASCAR Foundation, qui a pour but d'améliorer la vie des enfants qui en ont le plus besoin dans les communautés de la NASCAR, via le Speediatrics Children's Fund et le Betty Jane France Humanitarian Award.

"Nous sommes enthousiasmés par notre partenariat avec Frankie Zombie, qui va faire avancer notre campagne philanthrope, rendre hommage à la communauté artistique et donner une nouvelle manière à notre communauté d'interagir avec notre sport", déclare Jay Pennell, brand manager NASCAR chez Motorsport Games. "Motorsport Games a actuellement pour priorité d'adopter une nouvelle approche quant à ce que nous proposons à notre public, et nous pensons que Frankie est la personne parfaite pour aider à rassembler les fans grâce à cette passerelle. Frankie est un artiste unique, et nous espérons que l'initiative à venir va non seulement permettre d'accueillir une nouvelle communauté dans l'écosystème Motorsport Games mais aussi donner à ceux qui sont déjà passionnés des éléments encore plus uniques et créatifs quant à ce que nous proposons en personne et dans nos jeux."

"Transformer une stock-car de NASCAR en œuvre d'art n'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de voir, ou à quoi l'on s'attendrait. En tant que passionné de sports mécaniques de longue date, j'ai hâte de voir ce design parcourir 400 tours de course", ajoute Frankie Zombie. "Je suis ravi de m'associer à Motorsport Games et à Live Fast Motorsports afin de donner vie à ces livrées pour les fans et de les aider à mieux apprécier l'art, et vice versa. J'encourage tout le monde à venir aux événements de peinture en direct pour participer à de belles initiatives caritatives."

Pour rester informé des dernières actualités de Motorsport Games, rendez-vous sur www.motorsportgames.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.