Motorsport Games se met au karting avec KartKraft

Important développeur, éditeur et fournisseur de jeux de course pour différentes disciplines d'eSport à travers le monde, Motorsport Games Inc. a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir KartKraft, le très reconnu simulateur de course de kart sur PC du développeur Black Delta.

Selon les termes de l'accord, Motorsport Games va acquérir la propriété intellectuelle de KartKraft ainsi que des actifs et du code du jeu. De plus, des membres importants de l'équipe de développement originale, parmi lesquels le fondateur Zach Griffin, vont rejoindre Motorsport Games pour créer un nouveau studio baptisé Motorsport Games Australia, qui poursuivra le développement de KartKraft.

"Cette acquisition à venir démontre une fois de plus l'investissement de Motorsport Games dans le domaine des jeux de course, et notre foi en l'avenir de la simulation", souligne Stephen Hood, président de Motorsport Games. "Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'ajouter KartKraft et de former une nouvelle équipe de développement au sein de la famille Motorsport Games. Le niveau de simulation créé par l'équipe est extrêmement impressionnant, et c'est la meilleure simulation de karting disponible sur le marché aujourd'hui. Nous pensons qu'en amenant notre expertise à KartKraft, nous porterons le jeu à un niveau supérieur et amplifierons son succès."

"De plus, la nouvelle équipe Motorsport Games Australia apportera des connaissances et une expertise supplémentaires à Motorsport Games, notamment avec le moteur de jeu Unreal Engine d'Epic Games, mais aussi pour la physique des véhicules et la simulation du pilotage. Ils joueront un rôle essentiel dans le développement de nos futurs produits et nous sommes incroyablement impatients de bénéficier de leur contribution future auprès de notre talentueuse équipe."

L'acquisition future de KartKraft est la dernière en date d'une série d'annonces importantes faites par Motorsport Games. KartKraft va encore élargir la gamme de produits de Motorsport Games, le développement de son contenu ainsi que ses capacités de vente, et offrir une opportunité d'agrandir l'environnement eSport de l'entreprise. En plus du développement continu de KartKraft, le nouveau studio Motorsport Games Australia apportera son expertise du moteur Unreal Engine d'Epic Games et de la simulation à d'autres licences de Motorsport Games telles que la NASCAR, les 24 Heures du Mans et le British Touring Car Championship.

"L'acquisition à venir de KartKraft constitue une étape supplémentaire dans notre croissance en tant que développeur de jeux vidéos de course", insiste ​Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games​. "Nous poursuivons agressivement notre stratégie de croissance en mettant à profit le capital investi par nos actionnaires. Nous sommes heureux de compléter nos franchises existantes en y ajoutant KartKraft afin de faciliter la croissance de notre équipe de développement et de notre ligne de produits."

"En tant qu'actionnaire de Motorsport Games, je suis ravi que KartKraft nous rejoigne et que nous puissions utiliser notre expertise, notre portée et nos connaissances pour maximiser l'impact de ce formidable produit de simulation", ajoute Fernando Alonso, pilote Alpine en Formule 1, double Champion du monde de F1, double vainqueur des 24 Heures du Mans et ancien Champion du monde de Karting. "KartKraft recrée les sensations authentiques et l'excitation des courses de kart. En tant qu'ancien Champion du monde de Karting et propriétaire de ma propre école de karting, je veux que les gens de tout âge puissent vivre les joies du karting. Quasiment tous les pilotes de pointe ont commencé leur carrière en karting, et KartKraft est une progression naturelle pour introduire une nouvelle génération de pilotes."

KartKraft est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam pour PC, et son simulateur est rapidement devenu culte auprès de la communauté du simracing. À sa sortie complète, il permettra aux joueurs de construire leur propre kart et de courir sur dix circuits scannés et sous licence officielle, avec 20 constructeurs de kart officiels.

