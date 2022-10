Comment regarder les 4H de Monza des Le Mans Virtual Series by Motorsport Games

Charger le lecteur audio

MIAMI - Le 5 octobre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur, éditeur et fournisseur d'écosystèmes eSport pour des championnats sports mécaniques du monde entier, annonce aujourd'hui la liste des participants à la deuxième manche des Le Mans Virtual Series 2022-23, les 4 Heures de Monza. Elle est disponible ICI. Le haut niveau des pilotes réels et des simraces qui participeront à la prochaine épreuve de Monza laisse présager une nouvelle course très disputée du début à la fin.

Des noms tels que Yifei Yi, Champion ELMS 2021, Luis Diaz, légende du sport automobile mexicain, et Ayhancan Güven, pilote d'usine Porsche, participeront à la course aux côtés de l'élite de l'eSport, notamment les représentants des vainqueurs de Bahreïn, Floyd Vanwall-Burst (Dillmann/Simončič/Pedersen) en LMP et Oracle Red Bull Racing (Webster/Siebel/Jordan) en GTE.

La course se déroulera sur la plateforme rFactor2, sur le circuit virtuel de l'Autodromo Nazionale Monza, et une couverture complète et ininterrompue commencera à partir de 13h40 le samedi 8 octobre. Le temple italien de la vitesse est sans équivalent pour son histoire et la passion qu'il suscite chez les fans de sport automobile - réels ou virtuels - et les amateurs de courses eSport peuvent être sûrs que l'action sera au rendez-vous !

Au total, 40 voitures s'affronteront dans deux catégories différentes : 24 en LMP, tous les concurrents utilisant un modèle ORECA 07 LMP2, et 16 en GTE, les équipes ayant le choix entre des modèles Ferrari, BMW, Porsche et Aston Martin Vantage. Les équipes représentant Alpine et Mercedes AMG bénéficient également du soutien des constructeurs.

Les qualifications débutent le vendredi 7 octobre à 19h00, et tous les événements de la course peuvent être suivis sur les chaînes YouTube du FIA WEC, du Mans et de TraxionGG, sur twitch.tv/traxiongg et sur de nombreux réseaux sociaux.

Le calendrier des Le Mans Virtual Series

Manche 1 8 Heures de Bahreïn Septembre 17, 2022

Manche 2 4 Heures de Monza, Italie Octobre 8, 2022

Manche 3 6 Heures de Spa, Belgique Novembre 5, 2022

Manche 4 500 Miles de Sebring, USA Décembre 3, 2022

Manche 5 24 Heures du Mans Virtuelles Janvier 14/15, 2023

Pour plus d'informations : www.lemansvirtual.com