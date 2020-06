F1 2020 dévoile de nombreuses images du mode My Team

À moins d'un mois désormais de la sortie du jeu vidéo F1 2020, Codemasters a choisi de dévoiler de nombreux éléments du très attendu mode My Team. Cette toute nouvelle fonctionnalité du mode carrière permettra au joueur de créer intégralement son écurie puis de l'intégrer au jeu aux côtés des dix autres équipes habituelles du Championnat du monde de Formule 1.

Le joueur pourra choisir un pilote pour faire équipe à ses côtés, bâtir une identité visuelle, une marque, une livrée, attirer les sponsors les plus lucratifs, décider du motoriste avec lequel collaborer, et bien d'autres choix cornéliens encore ! Il faudra bien entendu faire preuve de patience pour progresser et d'abord se tourner vers les rangs de la F2 avant, plus tard éventuellement, d'attirer un pilote star au termes de négociations menées sur le marché des transferts. Les pilotes disposeront d'une notation évolutive en fonction de leurs compétences, à l'image de ce qui se fait de longue date dans d'autres jeux de sport sous licence.

La particularité de ce nouveau mode est d'immerger tant que possible le joueur au-delà de la conduite pure de sa F1, qui occupera toujours une majeure partie de son temps. Mais pas seulement, puisqu'il faudra également soigner les relations avec la presse ou encore se doter des meilleures installations possibles. Plus l'usine sera sophistiquée, avec des départements au meilleur niveau – aéro, châssis, moteur, fiabilité, staff – et plus il sera aisé de faire progresser la monoplace.

La gestion du marketing sera également primordiale, avec la nécessité de surveiller les ressources et de les dépenser à bon escient. Ensuite, tout se jouera dans votre baquet virtuel...

"Les joueurs devront s'occuper de la gestion de leur équipe et produire les résultats en piste", expliquait au mois d'avril Lee Mather, responsable du projet chez Codemasters. "Comme dans chaque équipe de F1, le joueur sera responsable de tous les départements nécessaires pour faire tourner l'équipe. Ceux-ci iront de l'impact sur la performance pure aux départements qui travaillent pour obtenir les meilleurs sponsors et les contrats avec les médias, en passant par ceux qui gèrent les pilotes et l'entraînement du personnel. S'impliquer sur le marché des transferts et choisir les sponsors les plus lucratifs aura un rôle essentiel pour créer une équipe viable. Sans parler du développement de la voiture et de la manière dont vous gérerez l'équipe entre les courses."

Le jeu F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur PC et consoles.

Découvrez les images du mode My Team dans la vidéo ci-dessus ainsi qu'à travers les images ci-dessous.