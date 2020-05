NASCAR Heat 5 sera lancé en juillet avec deux éditions

Le studio 704Games, qui fait partie de Motorsport Network, a annoncé ce mercredi que la dernière itération du jeu officiel de la NASCAR serait lancée en juillet. La Gold Edition de NASCAR Heat 5 proposera du contenu exclusif sur Tony Stewart, et sera commercialisée le 7 juillet pour Playstation 4, Xbox One et PC via Steam. L'édition Standard, avec Chase Elliott en couverture, sera lancée le 10 juillet. Un trailer de lancement appelé "Refusez de perdre" a été publié, avec en voix off une des voix légendaires de la NASCAR, Ken Squier, et dans lequel on peut voir les voitures d'Elliott, du Champion 2019 Kyle Busch, ou encore de Kevin Harvick.

Que contient NASCAR Heat 5

Développé par 704Games et publié par Motorsport Games, NASCAR Heat 5 comporte toutes les équipes officielles, les voitures et les pilotes de la NASCAR Cup Series, de la Xfinity Series, de la Gander RV & Outdoors Truck Series et de la Xtreme Dirt Series. Les joueurs peuvent rouler sur 34 circuits situés en Amérique du Nord en mode solo, à deux joueurs en écran partagé, et en multijoueur sur des serveurs pouvant accueillir 40 personnes.

NASCAR Heat 5 reprend les fondations du jeu précédent avec une série de nouveautés et améliorations. Le Mode Carrière immersif, avec des statistiques améliorées, permet aux joueurs de grimper les échelons au travers des différentes disciplines jusqu'à la Cup Series, ou de débuter directement au sommet dans leur équipe préférée. Le nouveau Testing Mode permet d'améliorer et d'optimiser ses réglages pour tous les circuits, ainsi que de travailler ses trajectoires.

La Gold Edition de NASCAR Heat 5, disponible dès maintenant en précommande, inclut du contenu exclusif lié à Tony Stewart, avec notamment la possibilité de disposer du double Champion et nouveau nominé au Hall of Fame comme spotter dans le jeu, une offre exclusive de contrat dans son équipe Stewart-Haas Racing, des livrées classiques de sa carrière, et le Season Pass de NASCAR Heat 5 contenant quatre DLC, ainsi que de l'argent en jeu pour lancer sa propre équipe.

La catégorie virtuelle eNASCAR Heat Pro League, qui dispute actuellement sa seconde saison, utilisera le jeu NASCAR Heat 5 plus tard dans l'année. Pour vous tenir au courant des dernières informations au sujet de NASCAR Heat 5, suivez NASCAR Heat sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour plus d'informations au sujet du jeu, visitez www.NASCARHeat.com.