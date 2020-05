Norris sera finalement de la partie à Indianapolis

Alors qu'il n'était initialement pas parvenu à se qualifier ce mercredi pour la manche finale disputée à Indianapolis, Lando Norris fait bien partie des 33 pilotes qui vont s'affronter samedi sur les coups de 20h30. Quatre places qualificatives étaient mises en jeu lors d'une séance spéciale, mais le Britannique ayant remporté la dernière manche disputée au Circuit des Amériques, il a obtenu une qualification automatique pour ce samedi.

Bien que l'IndyCar iRacing Challenge ne dispose pas d'un classement officiel du championnat, ce sont les résultats des cinq premières courses qui ont décidé des pilotes automatiquement qualifiés. Lors de la séance de mercredi, des noms tels que James Hinchcliffe, Robert Wickens ou Kyle Busch ne sont pas parvenus à composter leur ticket pour samedi, à l'inverse de Scott Speed, Stefan Wilson, James Davison et RC Enerson.

Ce dernier pilotera pour le compte du Top Gun Racing, une équipe qui tentera de se qualifier pour la véritable édition des 500 Miles d'Indianapolis, pour l'instant prévue le 23 août prochain. Sur la grille de la course de 70 tours disputée ce samedi, on retrouvera notamment huit anciens vainqueurs de l'Indy 500, Helio Castroneves, Tony Kanaan, Alexander Rossi, Will Power, Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato et bien sûr le dernier en date, Simon Pagenaud.

N° Pilote Équipe 1 Josef Newgarden Team Penske-Chevrolet 4 Sebastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet 5 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP-Chevrolet 7 Oliver Askew Arrow McLaren SP-Chevrolet 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing-Honda 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing-Honda 10 Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing-Honda 12 Will Power Team Penske-Chevrolet 14 Tony Kanaan A.J. Foyt Racing-Chevrolet 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 18 Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan-Honda 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing-Chevrolet 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing-Chevrolet 22 Simon Pagenaud Team Penske-Chevrolet 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet 26 Zach Veach Andretti Autosport-Honda 27 Alexander Rossi Andretti Autosport-Honda 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport-Honda 30 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 31 Conor Daly Carlin-Chevrolet 33 James Davison BYRD / Petry / Hayward / Belardi-Honda 40 Scott McLaughlin Team Penske-Chevrolet 41 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet 55 Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh-Honda 59 Max Chilton Carlin-Chevrolet 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing-Honda 88 Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport-Honda 98 Marco Andretti Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian-Honda 99 RC Enerson Top Gun Racing 04 Lando Norris Arrow McLaren SP 911 Helio Castroneves Team Penske-Chevrolet Stefan Wilson À définir Scott Speed À définir

