Le nouveau championnat World eX lance sa chaîne sur Motorsport.tv

Londres, 1er décembre 2020 - Le nouveau championnat eSport électrique RCCO World eX Championship lance sa chaîne dédiée sur Motorsport.tv.

Nouveau venu très singulier sur la scène de l'eSport, le RCCO World eX Championship a été conçu spécifiquement pour cette communauté, et non avec l'ambition de recréer une course imitant la réalité. L'accent est mis sur des voitures électriques hautes performances afin de promouvoir de manière divertissante et interactive la technologie durable ainsi que le message face au réchauffement climatique.

Dix équipes participeront à plus de 180 courses sprints (18 courses par épreuve du championnat). Certaines des meilleures équipes d'eSport se sont déjà engagées en vue du premier des dix rendez-vous, qui aura lieu en février 2021, parmi lesquelles R8G Esports, BS+ Competition et Absolute Racing.

La chaîne dédiée sur Motorsport.tv hébergera un ensemble de contenus issus du championnat ainsi que des images des coulisses et des exclusivités avec des légendes de la course comme le vainqueur des 24 Heures du Mans et champion de DTM Mike Rockenfeller et le pilote de Formule 1 Romain Grosjean. La possibilité de toucher les 56 millions d'utilisateurs mensuels du groupe Motorsport Network donne de la valeur à ce partenariat, et la chaîne permettra au RCCO World eX Championship de cibler une audience plus large et déjà connue avant le début de la compétition.

Cette annonce fait suite au lancement cette année sur Motorsport.tv d'autres chaînes importantes comme celle de la NASCAR, du British Touring Cars ou encore de constructeurs prestigieux comme Mercedes et Audi.

Le championnat participera également à un programme mensuel de 90 minutes baptisé Racing for the Climate – Reach the Next Level, qui sera lui aussi disponible sur la chaîne dédiée de Motorsport.tv.

Les gamers pourront commencer à s'entraîner et s'adapter à la voiture eX ZERO, entièrement électrique et d'une puissance de 1000 chevaux, à partir du 8 décembre, lorsqu'elle sera disponible sur la plateforme rFactor2 via Steam Network. Les qualifications pour les wild-cards des épreuves de World eX débuteront l'année prochaine.

Thomas Voigt, PDG et cofondateur de RCCO E-Sport AG : "Motorsport Network, c'est là qu'il faut être pour n'importe quel championnat dans le monde. Ce que Motorsport.com et Motorsport.tv ont accompli ces dernières années est tout simplement incroyable. Lancer une chaîne dédiée et partenaire sur ce réseau aidera le World eX à grandir et à atteindre à la fois les fans de sports mécaniques et d'eSport. Nous avons créé le World eX avec pour objectif de combattre la crise climatique, et cela ne fonctionnera que si nous touchons le plus de gens possible. Motorsport.tv nous aidera à atteindre cet objectif et nous avons hâte de proposer aux fans du contenu intéressant et divertissant pour la partie compétition, mais aussi pour ce qui est du développement durable et de l'innovation. Nous courons pour le climat et nous voulons que chacun atteigne le stade supérieur pour améliorer le monde."

Éric Gilbert, président de Motorsport.tv : "Je suis ravi de voir le World eX rejoindre Motorsport.tv avec une chaîne officielle. Ce nouveau championnat propose un concept novateur, regroupant deux types de compétition qui évoluent vite dans le monde : la course virtuelle et la course électrique. Ce positionnement unique ne peut que garantir une forte attention à l'échelle internationale, surtout avec des grands noms qui ont déjà manifesté leur intérêt, et même leur implication. Je connais Thomas et Rocky depuis de nombreuses années maintenant, et leur vision ainsi que leur éthique de travail ne peuvent que mener au succès. Je suis fier qu'ils aient choisi Motorsport.tv comme plateforme de distribution pour leur contenu vidéo, et Motorsport Network comme partenaire dès le début."