Simon Pagenaud double la mise sur iRacing !

Pour son retour à Motegi, bien que virtuel, l'IndyCar a offert un sacré spectacle, surtout dans les derniers tours de l'épreuve ! Alors que Robert Wickens a signé la pole position, le début de course a été marqué par une lutte à trois entre Will Power, Jack Harvey et Oliver Askew. Après quelques tours, la seule neutralisation de la course a été provoquée par un accident impliquant notamment Helio Castroneves, Kyle Busch et Sébastien Bourdais.

Marcus Ericsson faisait également partie du groupe de tête mais a commencé à perdre des places au fur et à mesure du premier relais. Les pneus usés semblaient parfaitement convenir à Scott Dixon et Scott McLaughlin, qui revenaient alors sur les leaders. Le trio allait prendre les commandes à mi-course devant Simon Pagenaud, qui revenait progressivement sur les trois premiers.

Lire aussi : De nombreuses stars vont participer au World RX virtuel

Lors de la dernière salve de ravitaillements, le pilote français a décidé de s'arrêter le premier, profitant ainsi d'un bon tour de sorti en pneus neufs. Il a ainsi pu dépasser Scott Dixon pour la troisième place, et le Team Penske semblait parti pour un superbe triplé, avec Power devant McLaughlin et Pagenaud.

Mais tout a volé en éclat à dix tours de la fin ! À l'entrée du virage 3, alors que McLaughlin tentait de passer Power par l'extérieur, Oliver Askew, alors à un tour, tentait de reprendre son tour de retard à l'intérieur. Le pilote Arrow McLaren SP a légèrement remonté sa trajectoire, percutant Power et McLaughlin, le Néo-Zélandais terminant dans le mur et devant revenir dans la voie des stands.

Sans le côté droit de son aileron avant, Will Power ne s'est pas avoué vaincu et s'est battu à la limite avec Pagenaud, les deux hommes se percutant dans la ligne droite arrière au tour suivant. Une fois passé, le Français ne pouvait toutefois pas rouler à son maximum et voyait alors revenir Scott Dixon. Le pilote du Chip Ganassi Racing a tenté l'intérieur au premier virage du dernier tour mais le vainqueur de l'Indy 500 2019 a fermé la porte, s'offrant sa deuxième victoire en autant de courses disputées sur ovale cette saison.

Dixon termine deuxième devant Power. Marcus Ericsson franchit la ligne au quatrième rang, devant Robert Wickens, Jack Harvey, Sage Karam (revenu de la 31e place sur la grille !), Zach Veach, Santino Ferrucci et Graham Rahal. Sébastien Bourdais se classe 20e après le crash du départ. Le prochain rendez-vous de l'IndyCar iRacing Challenge aura lieu samedi prochain, sur le Circuit des Amériques à Austin.