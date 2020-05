Pagenaud et Montoya avec Penske pour les 24H du Mans virtuelles

Au tour du Team Penske d'annoncer ses pilotes pour les 24 Heures du Mans virtuelles, alors que l'équipe américaine associe son nom à la classique sarthoise pour la première fois depuis 1971. Les prémices de la réalité dans les années à venir ? En attendant, Penske prend au sérieux l'événement organisé par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games en cette période de crise du coronavirus, formant un équipage qui vient s'ajouter à une liste déjà bien garnie de grands noms.

L'Oreca 07 engagée dans la catégorie LMP2 sera confiée à deux pilotes qui ont connu le succès aux 500 Miles d'Indianapolis, dont le tenant du titre Simon Pagenaud. Le Français sera associé à Juan Pablo Montoya tandis que Dane Cameron et Ricky Taylor compléteront le quatuor. Le Team Penske est ainsi l'une des rares équipes à aligner uniquement des pilotes professionnels et aucun simracer pour les accompagner.

Le week-end des 13 et 14 juin, Pagenaud renouera avec le simracing depuis la controverse de la course virtuelle à Indianapolis, marquée par un accrochage avec Lando Norris. Ce dernier sera d'ailleurs également présent puisqu'il figurera au sein du Team Redline, notamment aux côtés de Max Verstappen.

Ce matin, la participation de Pierre Gasly, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne a été confirmée sous les couleurs de Veloce Esports. On peut également citer, parmi les confirmations de ces derniers jours, la présence pour cette course d'Endurance virtuelle de Giancarlo Fisichella et Felipe Massa (Strong Together) ou encore d'André Lotterer et Neel Jani (Porsche). D'autres équipages doivent encore être annoncés dans les jours qui viennent, notamment du côté de chez Ferrari en GTE.

