Simon Pagenaud l'emporte au Michigan sur iRacing

Comme chaque semaine depuis le 28 mars, le peloton de l'IndyCar se retrouve de façon virtuelle sur iRacing, en raison de la pandémie actuelle de COVID-19. Ce samedi, sur le Michigan International Speedway, ce sont 31 pilotes que l'on a retrouvés en piste, avec parmi eux la légende de la NASCAR, Dale Earnhardt Jr., qui effectuait donc par la même occasion sa première course en IndyCar !

Malgré plusieurs courses d'entraînement et des centaines de tours parcourus toute la semaine, le départ a été pour le moins chaotique. Marcus Ericsson menait le peloton depuis la pole position, mais derrière les choses se sont beaucoup moins bien passées, avec une bonne moitié des concurrents impliquée dans un accident impressionnant, initié par un contact entre Oliver Askew et Felix Rosenqvist dans les premières lignes.

La course a repris ses droits quatre tours plus tard, alors certains pilotes, comme Simon Pagenaud, ont été contraints ou ont profité de l'interruption pour passer par la voie des stands. Aux avant-postes, plus les tours avançaient et plus le peloton s'étirait, laissant particulièrement une bataille pour la tête entre Will Power, Sage Karam (vainqueur de la première course à Watkins Glen), Felipe Nasr et Graham Rahal. Le Brésilien a perdu le bénéfice de son beau début de course en partant en tête-à-queue à l'entrée des stands, un problème qui a touché plusieurs pilotes lors de cette course.

C'est donc principalement un trio qui s'est battu aux avant-postes entre Power, Karam et Rahal, mais sans aucune autre neutralisation, ils n'ont pu éviter un deuxième passage par la voie des stands. Cela a alors permis à d'autres pilotes, comme Ryan Hunter-Reay, Zach Veach ou Kyle Kaiser de poursuivre leur route et d'entrevoir une victoire.

Malheureusement pour eux, ils sont tous tombés en panne d'essence dans les derniers tours, laissant la voie royale à Simon Pagenaud, qui a passé toute la deuxième moitié de la course à économiser dans le paquet. Le Français remporte sa première victoire sur iRacing devant son équipier Scott McLauglin, vainqueur la semaine dernière à Barber et décidément amateur de stratégies décalées !

Malgré des dégâts lors de l'accident du départ, Dale Earnhardt Jr. achève la course au troisième rang, devant Will Power et Graham Rahal, seuls rescapés du groupe de tête après un accident de Sage Karam, relégué au 14e rang. L'autre pilote français engagé, Sébastien Bourdais, s'est classé 20e. La saison d'IndyCar iRacing Challenge se poursuit samedi prochain sur un circuit choisi au hasard parmi le catalogue d'iRacing.

