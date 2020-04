Des pilotes de F1 lance un championnat virtuel caritatif

Ce championnat, intitulé "Race for the World", se tiendra sur trois soirées réparties dans les sept prochains jours et verra s'affronter un plateau all-star avec des pilotes de F1, de Formule E, de F2, de F3 et de Super Formula. Côté discipline reine, ce sont Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi qui seront de la partie.

Ces pilotes se retrouvent régulièrement pour des courses sur F1 2019 alors que la saison réelle est toujours en suspens en raison de la pandémie de COVID-19 et ils ont donc décidé de se servir de cela pour récolter des fonds. "Très content que cela devienne réalité", a écrit Leclerc sur Twitter au moment de l'annonce. "Nous devons tous être unis dans ce moment et voir tout ce groupe se rassembler pour une cause est une superbe sensation."

Chaque manche de la compétition comprendra deux courses, qui se tiendront à partir de 19 heures ces samedi 11 avril, mardi 14 et vendredi 17. Les pilotes ont fixé un objectif de 100'000 dollars (environ 92'000 euros) pour le total des dons, qui seront reversés au "Fonds de riposte à la COVID-19" de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Sont confirmés aux côtés des pilotes de F1 : le leader de la Formule E Antonio Félix da Costa, les juniors Ferrari Callum Ilott et Giuliano Alesi, le Champion de Super Formula Nick Cassidy, le pilote Renault Christian Lundgaard ainsi que les réservistes de Haas, Pietro Fittipaldi et Louis Delétraz. Ils seront notamment accompagnés par le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui a pris part à de nombreuses courses ces derniers temps, dont les épreuves co-produites par Veloce Esports et Motorsport Games. Sean Gelael, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc, Luca Salvadori et Luca Albon seront également présents.

